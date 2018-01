JUHTKIRI: Paat kui tuul

Soela vabatahtlikel merepäästjatel on põhjust rõõmustada – tänu uhiuuele paadile saavad mehed oma tööd veelgi paremini teha.

Tõsi, vabatahtliku tegevuse puhul on olulisim tegijate motivatsioon ja soov kogukonna heaks midagi ära teha. Samas ei tasu alahinnata materiaalsete võimaluste tähtsust. Kui need võimalused on head, on ilmselt suurem ka vabatahtlike ind. Kui näed aga, et paremaid võimalusi pole lootagi, võib esialgne entusiasm tasapisi raugema hakata.

Võid ju tahta hädalistele appi tõtata, aga kui pole, millega seda teha? Kui merepäästjate varustus on tasemel, suureneb ka merepäästjate arv, kes hädalisi avitada soovivad. Muidugi oleks kõige parem see, kui keegi üldse hätta ei satuks. Paraku seda siiski juhtub.