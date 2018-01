Facebooki kommuun Märgatud: Saaremaal jagas postitust, milles palutakse abi piltidel olevate uste ja akende omaniku leidmiseks.

Piltidel olevad ripakil uksed-aknad tuvastati kommentaariumis kui Kuressaare haigla omad. Kuressaare haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul käib haiglas parajasti remont ja ehitatakse välja tervisekeskust, ent sellega seotud asju ajab ehitusfirma Tesman.

Ehitusfirma juhatuse liige Lembit Soe ütles, et pildid on tehtud Orikülas nende oma maa peal, kus oli kunagine suurralli rada.

“Haigla kõrval me neid asju sorteerima hakata ei saa, seega viime ehitusprügi sorteerimiseks kohta, kus selleks ruumi on. Seal ei ole ka mingeid ohtlikke jäätmeid, kõigest uksed ja aknad, ning miks peaksid need meie maa peal olevad asjad kellelegi ette jääma, ma ei oska öelda,” rääkis Soe.