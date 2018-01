Lümanda keskusehoone ehitus lükkub tulevikku

Kuigi veel sügisel käis Lääne-Saare valla eestvedamisel Lümanda keskusehoonele uue ilme kavandamine, on tänaseks Saaremaa vallavalitsuses ehitus- ja rekonstrueerimisplaanidest lähiajal loobutud.

“Tuleb teha uus projekt,” ütles Saarte Häälele Saaremaa valla abivallavanem ehituse, planeerimise ja keskkonna alal Mart Mäeker.

Ta lisas, praegu käib arutelu, mida täpselt edasi teha, ja plaanid ripuvad õhus, kuna maja projekteeriti ringi ja otsiti uut lahendust. “Kui muidu oli projekteerimise ja ehitushange koos, siis nüüd tellitakse esmalt eraldi projekt ja siis läheb ehitushankeks. Mingite konkreetsete tähtaegade kohta ei oska ma täna midagi öelda, sest see on täiesti uus situatsioon.”

Sihtasutuse Lääne-Saare Kultuur juhatuse liige Pille Mägi ütles, et sihtasutusele ei ole tulnud ühtegi korraldust, et peaks Lümanda hoonega tegelemise lõpetama.

“Ega see nii lihtne ka ole, sest järelikult tuleb tühistada Lääne-Saare vallavolikogu otsus,” lausus ta. “Saan aru, et laual on mitu versiooni, aga need on kõik sellised külajutud. Teisipäeval ütles Rein Kallas mulle, et peame natuke mõtlema, mismoodi edasi teha. Kui tühistatakse praegune hankeleping, siis tähendab see juba kaheks aastaks edasilükkamist. Aga arvatavasti tuleb otsus lähiajal.”

Mägi sõnul on praegu töötatud lahendusega, mis kogukonnale sobib, aga kui hankeleping tühistatakse, siis tähendab see, et kõik see trall hakkab otsast pihta, ja kas seda on vaja.

“Mul on hirm, et äkki üldse ei tule,” märkis ta. “Aga loodame ikka parimat. Olen aru saanud, et investeeringuid on hästi palju ja eks Saaremaa vald peab vaatama, milliseid annab edasi lükata ja mis on vaja sel aastal ära teha.”