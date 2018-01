SAAREMAA TEATAJA: Mida ootate alanud aastalt?

Rita Valge, SA Saaremaa Muuseum juhatuse liige





Muuseumi seisukohast ootan huvitavat aastat. Samas soovin küllaga rahu, mõistlikkust, tarku otsuseid ja mõõdukaid muudatusi. Samm-sammult. Usun, et minu enda jaoks on 2018 suuresti sisseelamise aasta, mul on muuseumist endast ja siinsetelt inimestelt palju õppida. Mis puutub aga üldistesse soovidesse, siis on mõtted kahesugused. Ühelt poolt loodan ikka, et Saaremaale, sh muuseumisse jõuaks palju inimesi, turiste, kultuuri, näitusi, kontserte, kõiksugu üritusi, uusi tuuli. Teisalt tahaks naiivselt loota, et Saaremaa oleks koht, kuhu maailma valu, koledus ja rumalus ei ulatu. Äkki see polegi täiesti asjatu lootus?

Anu Viljaste, Orissaare kultuurimaja juhataja



Tööalaselt ootan, et kõik uutmised ja muutmised uues vallas laabuksid ja meie kultuurimajades kõik endiselt kenasti sujuks ning inimesi väärtustataks senisest rohkem. Eriti loodan, et Orissaare saab taas korraliku laululava, tööd selleks on üheskoos kogukonnaga tehtud juba palju, nüüd on veel suured lootused, et ka rahastustaotlus LEADER-isse õnnestuks, ja siis läheb ehitamiseks. Isiklikul pinnal: et jaguks rohkem aega sõprade ja kallite inimeste jaoks, neile ja endale tervist, hingerahu ja päikest igasse päeva!

Avo Reimal, Saare maakonna aasta isa



Soovin kõigile nende ettevõtmistes edu ja kordaminekuid, olge sõbralikud ja positiivsed. Lisaks tööle leidke aega ka iseendale ja perele, et vahepeal aeg maha võtta ja puhates energiat koguda.

Arne Mikk, Kuressaare aukodanik, Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht



Saar kuskil on merede süles… Seal ei kaevandata põlevkivi ega kavandata tselluloositehast – peaaegu paradiislik paik tervislikuks eluks ja elutervete mõtete jaoks. Ain Anger, Ott Tänak või vaprad võrkpallurid on selle saare teinud mitmekordselt suuremaks ja tuntumaks. Omamoodi vastupeegeldusena Saaremaa ooperipäevadele esietendub juba 19. jaanuaril Estonia laval uus eesti ooper “Ehmatusest sündinud rahvas”, milles Kaali meteoriidi kaudu avaneb eestluse ajalugu sümboolselt hoopis uue nurga alt. Usku, lootust ja armastust nii põlis- kui ka suvesaarlastele Eesti Vabariigi juubeli puhul!

Ivo Linna, muusik



Üldises plaanis soovin, et uus aasta oleks kõikide jaoks muretum, et tervis oleks hea ning et meil ja meie lähedastel oleks kõik hästi. Laias laastus väga ootaks, et asjad läheksid inimlikumaks ja lihtsamaks: kui on vaja teha, teeme ära. Et valitsejad lõpetaksid kantseleikeele rääkimise ja et võetaks kuulda ekspertide häält. Saarlastele soovin ennekõike seda, et teadvustagem, kuidas meil saarlastena on vedanud. Saarlased on väga isemoodi rahvas, kelle geenidesse on sadade aastatega sitkust ja südikust programmeeritud. Tuleb teadvustada, et on uhke tunne olla saarlane ja rahvuslik iseteadvus aitab meie lippu kõrgel hoida. Ma olen väga õnnelik, et olen saarlane!