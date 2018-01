SAAREMAA TEATAJA: Tuleval nädalal toimub riigigümnaasiumi eskiisi avalik arutelu

Riigigümnaasiumi hoone mahud on määratud Garnisoni tn 16 muinsuskaitse eritingimustega (kokkuvõtet tutvustati 22.12.2017 Saarte Hääles) ning hoone kavandatakse eeldatavalt Garnisoni 16 koolihoone juurdeehitisena ja see hõlmab suurema osa praegusest Garnisoni 18 krundist. Detailplaneeringu ülesanne on uurida uue hoone mõju linnaruumile ja kohandada linnaruum ümber nii, et tekiks sünergia.

Loona Lepp, Saaremaa vallavalitsuse arhitekt

Detailplaneeringuga muudetakse vähesel määral krundipiire. Riigigümnaasiumi krundiks ühendatakse praegused Garnisoni 18 ja Väljaku 10 krundid. Riigigümnaasiumi üheks sissepääsuks jääb Garnisoni 16 krundil paikneva praeguse koolihoone peauks. Arvestades, et autodega lähenetakse koolile Rohu tänavalt ja pargitakse Väljaku tänava ääres, võib eeldada nüüdisaegset esindusfassaadi uue hoonemahu põhjasuunda, kust see saaks Rohu tänavalt üle staadioni hästi vaadeldavaks. Hoone arhitektuurse lahendi saamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus.

Riigigümnaasium toob hoonesse 540 õpilast, lisaks õpetajad ja teenindava personali, kes kasutavad kooli jõudmiseks lähiümbruse tänavaid, seetõttu on möödapääsmatu vaadata kooli mõju linnaruumile laiemalt. Kõnealune planeering on osa kogu kesklinna hõlmavast suunast muuta tänavaruum inimesekesksemaks. Kuressaares on inimest väärtustava kaasaegse linnaruumi suunas suur samm juba astutud ning peatselt algavad ehitustööd Lossi tänaval ja keskväljakul.

Kesklinna rekonstrueerimisega parkimiskohtade hulk kesklinnas väheneb ja riigigümnaasium eeldab ka parkimiskohtade probleemi lahendamist. Tänavaruum tuleks järk-järgult kujundada ümber nii, et parkida saaks tänavate ääres, kuid samas jääks ruumi ka jalakäijatele, jalgratastele ja lapsevankritele. Mõlemale poole tänavat sel juhul enam ühelaiusi kõnniteid kujundada ei saa. Kus vähegi võimalik, tuleks vähemalt ühel tänavapoolel jalgteed laiendada ja sellega kaasneb vajadus liiklust rahustada.

Planeeringualale jäävatel Komandandi ja Garnisoni tänaval on oma positsiooni, laiuse ja väljakujunenud väikse kasutusintensiivsuse tõttu potentsiaali kujuneda hubasteks vanalinna tänavateks. Garnisoni ja Komandandi tänav sillutatakse kogu laiuses ja näiteks ristmiku lähenemisest saab märku anda tänavakatendi muutusega. Tänavakatendeid kombineeritakse liikumistrajektooride korrastamiseks, aga ka nauditava ruumimulje saamiseks.

Kui nimetatud tänavad saavad nn jalakäijatänavateks, siis nendega ristuvatel Torni ja Rootsi tänaval jääb domineerima autoliiklus. Detailplaneeringu raames soovime liiklusloenduste ja uuringuga välja selgitada, kas Rootsi tänava muutmine ühesuunaliseks oleks teostatav. Sellega vabaneks teine sõidurada kogu pikkuses tänavaäärseks parkimiseks.raegu on läbiv sõidurada mõlemal tänaval asfaltkattega ja nii võiks see jääda Komandandi tänaval. Selle kõrvale moodustatakse sileda kivikatendiga vabamad alad. Need alad võiksid suvekuudel olla tänavakohvikute ja -kaubanduse alad, muul ajal võiks neid kasutada parkimiseks. Maja seina ääres jooksvad munakiviribad on erineva laiusega, nii kuidas krundipiirid seda ette kirjutavad, tuues esile erinevatel aegadel kujunenud tänavajoone ja kasutades seda mängulise elemendina. Tänavajoone soppidesse leiame kohti puhkenurkadele ja tänavahaljastusele. Garnisoni tänavale ootame rohkem jalgrattureid ja jalakäijaid, seetõttu sillutatakse läbiv ühesuunaline autorada munakiviga. Nii jääb rohkem ruumi piisava laiusega sileda kivikatendiga kergliiklusteele.

Rohu tänav jääks kahesuunaliseks ja kujuneb riigigümnaasiumile põhjasuunast juurdepääsuteeks. Kindlasti üritame ka Rohu tänaval teha ühe poole kõnnitee laiemaks, et teineteist segamata mahuksid kulgema nii jalakäijad kui ka jalgratturid. 12 meetri laiusele tänavamaale on ühele poole võimalik korraldada parkimine, soovitavalt vahelduvalt alleepuudega. Seda, kummale teepoolele tuleb lai jalgtee ja parkimine, peab kaaluma. Võimalik on ka korduv teepoole muutus olenevalt mahasõitudest.

Kõik ideed on avatud diskussiooniks. 8. jaanuaril kell 14 toimub Kuressaares Tallinna tn 10 II korruse saalis avalik arutelu, kirjalikke ettepanekuid ootame e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.