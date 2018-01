Vabatahtlike uhiuus paat tuhiseb mööda vett kui (GALERII)

Jõudsalt areneva Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi Soela üksuse jaoks oli eile rõõmus päev. Vette lasti uus päästepaat, mis spetsiaalselt neile ehitatud.

Välja võtab uus paat vajadusel eeskujulikud 40 sõlme. See teeb umbes 74 km/h ehk umbkaudu 21 m/s. Saaremaal lõõtsuva tuule vingemate puhangutega võrreldes pole see iseenesest ülearu rekordiline number.

Paadiga lainete kohal lennates tuleb aga sellisel kiirusel kahtlemata tugevalt selleks ettenähtud käepidemetest kinni hoida, et vastutuul sind kui udusulge üle parda ei uhuks.

Soela vabatahtlike merepäästjate rahulolu uue päästepaadiga on ütlematagi selge. “Suurepärane, et selline paat siia on tulnud!” kiitis Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi Soela üksuse juht Priit Nurk.

Õnneks on väljakutseid sealkandis olnud vähemalt senimaani vähe, kuid sellise superpaadi olemasolu oma kodusadamas annab kohalikele tohutu turvatunde, kõneles Nurk.

Nurga sõnul ongi Soela vabatahtlik merepäästeüksus viimasel ajal tublisti kasvanud. “Mehi tuli juba suvel juurde ja nüüd räägivad kõik, et peavad ikka alusejuhi kursustele minema,” muheles üksuse juht. Ilma juhiloata ju sõita ei tohi.

Päris oma isiklikku päästepaati üksusel varem polnudki. Paat, millega vajadusel päästma sai tõtata, küll oli, kuid see oli siiski eraalus. See nn päris oma paat maksis koos varustusega 70 500 eurot.

Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi juhatuse liikme Maidu Lempu sõnul on Soela paat üsna samasugune, nagu said läinud suvel endale ka Abruka mehed. “Sama pikk, natuke küll modifitseeritud, aga põhimõtteliselt sama,” tõdes Lempu.

Praeguse seisuga on Saaremaa vabatahtlikul merepääste seltsil 78 liiget, neist 13 Soela üksuses.

Kui Abruka üksus sai oma paadi EAS-i väikesaarte programmi kaudu, siis Soela paat ehitati tänu Kesk-Läänemere piirkonna programmi toetusele.

Tegemist oli MASAPO ehk väikesadamate mereturvalisuse arendamise projektiga. See vältas kolm aastat ja lõpeb tänavu märtsis. Projekti olid kaasatud Soela ja Kuressaare sadam, Lõunaranna sadam Muhus ning Kihnu. Kõik said aastate jooksul midagi.

Lempu sõnul kuuluvad seltsi tänusõnad toonasele Leisi vallale ja Kuressaare linnale, kes aitasid katta projektiga kaasnevat omaosalust. “Merepäästet tasub toetada, kuna meie ei kuluta saadud raha lihtsalt ära, vaid võimendame projektiga saadud summat kuni kaheksa korda,” tähendas Lempu.

Seltsi juhatuse teise liikme Koit Kulli sõnul on uue paadi pluss see, et ta on iga ilmaga merel stabiilne ega hakka niisama lihtsalt “lõhkuma”. “See ja manööverdamisvõime on hästi olulised näitajad,” kinnitas ta. “Lisaks on tal kaks mootorit. Kui ühega midagi peaks juhtuma, siis teine töötab, et sa ei muutuks ise merel päästetavaks.”

Päästepaat mahutab ühtekokku 15 inimest, samuti mahub hõlpsalt selle pardale kannatanu transportimiseks vajalik kanderaam. Paadi tekk on pealt avatud ja pilsipumpa ega muud taolist sealt ei leia. “Ehk kõik vesi, mis pealt sisse tuleb, voolab tagant kohe ise välja.”

Paadi ehitasid saarlastele hollandlased. Kuid seda mitte põhjusel, et lähemalt paadiehitajaid võtta poleks. Hollandi laevaehitajal Work Ribs on lihtsalt ohtralt kogemusi spetsiaalselt päästetöödeks mõeldud paatide ehitamisega.

Koit Kulli hinnangul on uue päästepaadi tulek Soela üksusele ääretult positiivne. “Soela on hea näide, kuidas kogukond on väga aktiivne,” rääkis ta. “Ja loomulikult annab uus alus kõvasti motivatsiooni veel juurde.”