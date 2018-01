JUHTKIRI: Palju õnne, Eesti!

Saarlastel-muhulastel on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks mõeldud ja juba valmiski arvestatav hulk kingitusi – “Sörulase aabitsast” puust seeneskulptuurideni, külalipust laste mänguväljakuni. Erinevalt tavalisest sünnipäevast tähistatakse Eesti riigi sünnipäeva palju-palju pikemalt.

Kui Karala küla “püsikud” ja “suvikud” ning ruhnlased tegid oma kingituse Eestile juba mullu, siis tänavu seisab ees pea aasta jagu päevi, mil jõuab juubelikingi välja mõelda, teoks teha ning seda üle andes sünnipäevapidu pidada.

Et külade kingitus Eestile oleks ilus ja väärikas, on kõige tähtsam aga see, et kinkijaid seoks ühtekuuluvustunne ja soov teha midagi ilusat kogukonna heaks. Eestimaa ja meie ise oleme seda väärt.