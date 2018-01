Saarte Hääle veebilehel võidutsesid fotogaleriid

Eelmisel aastal Saarte Hääle veebiküljel avaldatud lugudest tunduvalt populaarsemateks osutusid mitmed fotogaleriid, mis hõivasid TOP 10 kohtadest koguni pooled.

Enim vaatajaid – 22 190 – korjas Maanus Masingu fotogalerii septembris Lossi tänaval ülesseatud Kuressaare tänavapiknikust. Juulis Kuressaare–Võhma–Panga 10. kilomeetril juhtunud traagilise liiklusõnnetuse fotosid, mille autor on Irina Mägi, on vaadatud 20 217 korda. Kolmanda koha saavutas 16 651 vaatamisega juuli lõpul avaldatud lehetutvustus, mis rääkis end üle 60 aasta taas Saaremaal sisseseadnud karuotist.

Täispikkadest uudislugudest jõudis TOP 10-sse 23. veebruaril ilmunud Kristina Kretova “Koolipoisid jõid end keset koolipäeva purju”, mida on loetud 15 113 korda. Viienda koha hõivas Bauhofi juures juhtunud liiklusõnnetust kajastanud pildigalerii. Irina Mägi pilte on vaadatud 12 267 korda. Kuuendale kohale platseerus 11 779 vaatamisega 1. augustil avaldatud Kertu Kalmuse uudislugu “Kinnimüüritud ruumid tõid päevavalgele üllatuse”. Seitsmes oli taas galerii, mis kajastas aasta alguses toimunud linnapea vastuvõttu. Pildistas Maanus Masing ja pilte on vaadatud 11 448 korral.

Edda Pauksoni horoskoop kõnetas lugejaid ka sel aastavahetusel, kogudes mõne päevaga 11 055 vaatamist. Üheksandale kohale tuli Aare Laine “Laetalade vahelt pudenenud ratsaväelasemõõk”, mida on loetud 10 567 korda. TOP 10 lõpetab 10 499 klikiga Kapteni kõrtsi avamise fotogalerii, pildistanud Irina Mägi.