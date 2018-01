Eleon 3MW tuulik püstitas möödunud aastal tootmisrekordi, millega saab katta üle 5000 keskmise kodutarbija aastase energiavajaduse. Tuuliku kasutegur oli seejuures 46,2 protsenti, mis tähendab, et seda tüüpi maismaatuulikud saaksid tulevikus hakkama ka toetusteta.

“Tuuleenergia valdkonnas ollakse seisukohal, et üle 45-protsendise kasuteguriga maismaatuulikud on suutelised elektrit tootma ka ilma taastuv­energia toetuseta. Meil on hea meel, et Eleon suutis selle maagilise piiri purustada – seni ei ole selleks Eestis võimeline olnud ükski tuulik,” ütles AS-i Eleon juhatuse liige Oleg Sõnajalg.