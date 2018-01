Sõrulased tähistasid riigi sünnipäeva aabitsapeoga

Riigi sünnipäevale pühendatud ühisettevõtmine “EV100 igas külas’’ sai Saaremaal oma tänavuse avalöögi suure aabitsapeoga Ansekülas.

Eilne pidupäev oli pühendatud MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts üllitatud “Sörulase aabitsa” tutvustamisele. Just aabits on sõrulaste kingitus Eestile.

Sörvemaa pärimuse seltsi, aabitsameeskonna ja Anseküla põllumeeste seltsi korraldatud pidupäev algas tähtpäevaplaadi avamisega Anseküla seltsimaja õuel eile pärastlõunal.

Sõna võtsid “EV100” programmijuht Merle Jantson, Anseküla põllumeeste seltsi esindaja Elve Lepik ning “EV100” Saaremaa koordinaator Reet Viira, MTÜ Saaremaa Kodukant juht.

“See tähtpäevaplaat on vahva tähis, mis jääb kauaks seda küla kaunistama,” ütles Reet Viira Saarte Häälele. “Ansekülale mõeldud plaat on selle aasta esimene, mis maakonda tuleb.”

Viira andmeil saavad tähtpäevaplaadi need külakogukonnad, kes Eestile kingituse teevad ja selle “EV100” veebilehele kirja panevad.

Eile said pidulised seltsimajas tutvuda aabitsapiltide näitusega ning lahutada meelt ansambli Küi kontserdil ja noorte-laste “Paljaste jalgade tantsuöhtal”. Aabitsateuliste auks toimus aga aktus, kuhu olid kutsutud aabitsa lugude autorid, illustraatorid, kujundaja, koostaja, konsultandid jt.

Viira sõnul on ühise ettevõtmise ‘’EV100 igas külas’’ eesmärk see, et ükski inimene ei jääks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest ilma. See projekt annab igale külale, linnale ja selle kogukonnale võimaluse valida juubeliperioodist välja üks päev, mil nemad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistavad.

“Veel ei ole sugugi hilja oma kingitusest teada anda,” tegi Viira külakogukondadele üleskutse.

Saarlased on tänavusse kalendrisse juba kirja pannud hulga riigi sünnipäevaga seotud ettevõtmisi. Näiteks valmib Muhu saare Külasema rahval Eestimaale kingiks oma küla raamat “Külasema elab ja tantsib”.

17. märtsil tähistab Laadjala küla rahvas riigi sünnipäeva raamatu “Ajahetk Laadjalas” esitlusega. Sakla külaarengu selts korraldab 29. märtsil rahvaliku simmani “Ilus Eesti”. Samas tähistatakse Sakla tantsuansambli Viktooria 20. sünnipäeva, toimub esimene roopilli ühiskontsert Eesti Vabariigile ja istutatakse nimelised iluõunapuud.

Käesla kogukond esitleb 21. juulil oma kingitusi: küla lippu ja videoklippi ning puuskulptuure “100 seent Eestile”.

Orinõmme küla kogukond on lubanud teha riigi sajandaks sünnipäevaks mitu väärikat ja toredat kingitust: infostendid, külarahva kokkusaamis- ja käimiskohad ning küla üldhaljastuse. Külarahva laulupidu ja kingituste ühisavamine on kavas 12. augustil.

19. augustil toimub Sauvere külas aga Sauvere suur koguperesimman, kus kohalikule sümbolpuule, Sauvere tammele riputatakse sada lipuvanikut. Samuti avatakse mälestuspink eesti ühiskonnategelasele Otto Merile.

Viie küla – Pidula, Kõõru, Kuusiku, Kallaste ja Abula – kogukonnad rajavad aga lauluväljaku, mis lauldakse sisse 20. augustil. Samas avatakse ühiselt püstitatud püstkoda.

Ratla küla tähistab riigi juubelit aasta teises pooles, esitledes oma kogukonna kingitust – raamatut “Ratla mosaiik II – 100 kildu Ratlas toimunust”.

Karala küla kogukond, “püsikud” ja “suvikud” tegid riigi juubeliks mitu väärikat kingitust juba mullu: kogukonnale anti üle laste mänguväljak, avati kauaaegse koolmeistri Sergo Ruumeti mälestuspink ning istutati mälestuspuu Karala kooli 90. aastapäeva puhul.