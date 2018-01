Uued tegijad: Ege Paju turundab ja Arnek Grubnik korraldab kultuuri

Aasta algusest töötab Kuressaare kultuurikeskuses kaks uut inimest – Ege Paju ja Arnek Grubnik. Esimene neist on turundusjuht, teine uus kultuurikorraldaja.

Kui Ege Paju nimi pole valdavale osale kuressaarlastest esimese hooga kindlasti tuttav, siis Arnek Grubnikut juba teatakse. Viimati juhtis ta Kuressaare avatud noortekeskust, enne seda juhendas noori aga Muhus. Vahepeal keskendus aga enesetäiendamisele.

Oma uue töö kohta arvas Arnek, et tahtmisest midagi teha alati tegelikult ei piisa. Kuressaare kultuurielu korraldamiseks avanes aga lisaks tahtmisele ka võimalus. Pealegi on Kuressaare tema hinnangul tore koht, kus elada ja tööd teha.

Mitmekesine kultuurielu

Mis tema suurimaks väljakutseks saab uues ametis, ta eile veel arvata ei osanud. “Eks elu näita, alles esimesi päevi tööl ju,” tõdes ta. “Kuressaare kultuurielu on mitmekesine, kirev ja põnev,” märkis Arnek Grubnik, lisades, et just see talle Kuressaare juures meeldibki.

Ege on oma sõnul aga poole kohaga saarlane. Sündinud on ta Kuressaare haiglas ja suurem osa ta perekonnast elab samuti Saaremaal. Nõnda ongi ta oma sõnade kohaselt n-ö poole kohaga saarlane olnud kogu elu. Mis siis, et elas varem hoopis Haapsalus.

Saaremaale kolis ta alles mõni aasta tagasi, kui otsustas elukaaslasega peret looma hakata.

“Saaremaal on kuidagi omamoodi mõnus õhkkond,” leidis ta. “Inimesed on rahulikumad, ilm on pehmem ja kõik on justkui peopesal.”

Pakub väljakutseid

Töökoha Kuressaare kultuurikeskuse turundusjuhina valis ta selle järgi, milliseid väljakutseid see pakub. “Et töökoht on Kuressaares, on lihtsalt meeldiv boonus,” arvas ta, sest Kuressaare on tema hinnangul elamiseks-töötamiseks mõnus ja armas väikelinn.

Samas toimub siin Ege arvates aastaringselt palju põnevaid üritusi. “Kuressaare merepäevad on suurepärane näide pika ajalooga, laia haardega, jätkuvalt arenevast festivalist, mille meeskonnas olla on suur rõõm.”

Enne Saaremaal tööle asumist on Ege Paju pikalt töötanud muuseumis. “Avamisest alates Iloni Imedemaal Haapsalus ning hiljem turundusjuhina SA-s Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid,” täpsustas ta.