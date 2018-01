Väärikate ülikooli väisas eile lektorina arheoloog Jaan Tamm, kes rääkis kultuuripärandist, pärandkultuurist ning puudutas mitmeid teemasid pärimuskultuurist miljööaladeni.

Eile kogunes Saaremaa ühisgümnaasiumi aulasse taas hulk väärikaid õppijaid, kes ka uut aastat kirgliku teadmistehimuga alustasid. Arheoloog, arhitektuuriloolane ja muinsuskaitsetegelane Jaan Tamm otsustas akadeemilise loengu pidamise asemel rääkida hoopis emotsioonidest lähtuvalt ning puudutas oma loengus mitmeid erinevaid Saaremaa nurki ja paiku.

“Räägin sipelgatest ja looduskaitsealusest männist, aga ka kiviaedadest, Kuressaare lossist, Maasilinnast ja Pöidest, millega ma praegu tegelen,” ütles Tamm.

Ta lisas, et loengus puudutab ta põhilisi probleeme ja seda osa, mis inimestest endist sõltub.

“Ikka on mureks see, et pole raha ja vähe on kohalikku initsiatiivi. Maasilinna näiteks alles parandati, aga juba tuli seda suvel taas putitama asuda. Loengut alustan Muhust ja peatun ka väinatammil, mis on ka pärandkultuuri objekt ja juba üle saja aasta vana,” rääkis Jaan Tamm.

Ta märkis, et loengus puudutab ta mitmeid erinevaid Saaremaal asuvaid objekte ja pärandkultuuriga seotud teemasid ning arutleb selle üle, kuidas inimesed ise saaksid pärandkultuuri säilimisele kaasa aidata.