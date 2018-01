Laupäeval, 6. jaanuaril, valiti Pärnus Endla teatris, aasta 2017 naiskodukaitsjaks Mare Kirr Saaremaa ringkonnast ja

aasta kaitseliitlaseks Enno Ottis Jõgeva malevast.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid neile üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud.

Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema, Naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused.

Aasta naiskodukaitsjat Mare Kirri on iseloomustatud järgnevalt:

Mare Kirr on Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna liige 1998. aastast. Alates

2015. aasta kevadest on ta ringkonna esinaine.

Mare on kahekümne aasta jooksul panustanud Saaremaa ringkonna arendamisse

oma oskusi ja teadmisi. Ta on Naiskodukaitse Saaremaa ringkonnas ja

Kaitseliidu Saaremaa malevas baasväljaõppekursuse esmaabikoolitaja ning on tegev meditsiini erialarühma juhtimises.

Mare on aktiivne ka väljaspool Naiskodukaitset. Oma põhitöö kõrvalt Kuressaare Haigla kiirabi erakorralise meditsiiniabi meeskonnas leiab ta aega jagada esmaabi teadmisi- kogemusi erinevatele sihtgruppidele,

koolitades Kuressaare Ametikoolis ning pidades turvalisuse ja tervise loenguid erinevates asutustes ja ettevõtetes.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse kaheksandat korda.

Varasematel aastatel on aasta naiskodukaitsja tiitli pälvinud teiste ringkondade esindajad.