Isamaa ja Res Publica Liidu kohalik rakuke valis Saaremaa piirkonda juhtima Taavi Kurisoo (pildil), kellel on uues ametis mitmeid ideid ja plaane.

“Kuna me ei kuulu volikokku, siis hakkame tegelema muude teemadega, millega üks erakond peaks tegelema, kuid mis on viimasel ajal soiku jäänud. Oleme nõuks võtnud lükata käima poliitikaklubi, mis on suunatud eelkõige noortele ühiskonnakorralduse ja erinevate maailmavaadete tutvustamiseks,” rääkis Kurisoo.

Ta lisas, et nad ei tutvusta pelgalt IRL-i parempoolset konservatiivset vaadet, vaid kogu spektrit. “Samuti näeme vajadust tutvustada noortele, mis on omavalitsus ja kuidas see toimib. Millised on volikogu funktsioonid ja mida teevad volikogu komisjonid, samuti seda, millega tegeleb vallavalitsus ja kuidas need omavahel suhestuvad,” pajatas Kurisoo plaanidest.

Lisaks on tema sõnul plaanis korraldada seminare oluliste ühiskondlike teemade arutamiseks: “Näiteks tooksin otsedemokraatia kasutamise võimalused omavalitsuses. Selle teema osas oleme samas paadis SA-ga Terve Rahvas ja valimisliiduga Sõrulane.”

Üle kuue aasta tüüri juures olnud Kaido Kaasik jätkab edaspidi aseesimehena.