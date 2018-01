Üks inimese vabadusi on vabadus ise valida ja otsustada, kus elada. 55-aastane ratastoolis liikuv Edmund eelistas omavalitsuse pakutud variandile – ulualusele Voolu tänava sotsiaalmajas – kohta, kus on oma tuba ja oma luba. Mis sellest, et selleks “oma toaks” on buss, kus mugavusi oluliselt vähem kui sotsiaalpinnal.

Tõsi, Edmund ei saa praeguste rõskete ilmadega oma neljarattalist kodu kütta, sest bussi aku on tühi. Paistab aga, et see tõik meest ei peluta. Mis sest, et oma hinnangul on ta väärt palju rohkemat – elanud ta Tartus ju kesklinna korteris. Sellele vaatamata eelistab mees kõledat ja pesemistingimusteta bussi. Parem seal elada, kui kellegagi koos samas toas! Sotsiaalvaldkonna ametnik kinnitab, et Edmundit on püütud aidata, ent mees on nõudlik klient.

Kui inimene leiab, et sellist abi talle tarvis ei ole, siis vastu tema tahtmist teda aidata ei saa. Inimesel on vabadus abist keelduda.