SA Lääne-Saare Kultuur nõukogu liikmed heidavad Saaremaa vallavalitsusele ette nende infosulgu jätmist seoses Lümanda keskusehoone remonditööde edasilükkamisega.

“Selline asjaajamine, kus asjasse puutuvad isikud saavad lugeda planeeritavaid tegevusi läbi ajakirjanduse (“Lümanda keskusehoone ehitus lükkub tulevikku”, SH 4.01 – toim), ei näita küll uut ja edukat algust,” seisab vallavanem Madis Kallasele ja vallavalitsusele saadetud kirjas.

Sellele on alla kirjutanud vallavolikogu liige ja SA Lääne-Saare Kultuur nõukogu esimees Andres Tinno ning nõukogu liikmed Urmas Lehtsalu ja Tõnu Munk.

Nad uurivad, kas on muudetud Lääne-Saare vallavolikogu otsuseid, milles on käsitletud Lümanda keskusehoone rekonstrueerimist. Samuti tahavad nad teada, kas oleks normaalne, et SA Lääne-Saare Kultuur tegevust käsitledes kaasatakse ka SA nõukogu, või on nad hoopis tagasi kutsutud.

“Kui jah, siis oleks viisakas informeerida, et saaks oma positsiooni antud küsimuses selgeks,” märgivad mehed.

Madis Kallas ütles, et esmaspäeval on koosolek, kus on kohal ka sihtasutuse inimesed koos ehitaja esindajaga. “Igal juhul tahame me Lümanda rahvamaja valmis ehitada,” kinnitas ta Saarte Häälele.

“Praegu on pigem küsimus selles, et me sooviksime seda teha 2019. aastal. Kohalik rahvas oli sellega nõus ja nad peavad oluliseks, et maja tuleks korralik. Olen meelestatud positiivselt, sest olen rääkinud nii ehitajaga, kellega on leping, olen rääkinud sihtasutuse juhiga, olen rääkinud Lääne-Saare endiste juhtidega ja praeguste ehitusjuhtidega ning arvan, et asi läheb hästi.”

Madis Kallas möönis, et kiirete aegade tõttu ei ole ta jõudnud kõigiga kohtuda niipalju, kui oleks tahtnud ja seepärast ei näe ta ühtegi probleemi.

“Nõukogust tulnud küsimustele vastan ma pärast esmaspäevast koosolekut ja kindlasti helistan ka Andres Tinnole, sest on oluline, et kõik saaks normaalselt lahendatud,” lausus vallavanem.

Töötajad lootsid parimat veel nädal tagasi

Veel detsembri lõpus tegid Madis Kallasele pöördumise Lümanda kultuurimaja direktor Ulvi Põld, põhikooli direktor Liia Raun, raamatukogu direktor ja spordijuht Urve Vakker, noorsootöötaja Marie Köster ning halduse peaspetsialist Ilmar Antov.

Pöördumises öeldakse, et Lümanda kultuurimaja (Lümanda keskushoone), mis tulevikus võiks kanda nime Lümanda maja, on Lümanda piirkonna süda. Kõikide osapoolte ühisel arutelul 22. detsembril saavutati kokkulepe võtta maja renoveerimisel aluseks arhitekt Hannes Koppeli väljapakutud uued eskiislahendused. Järgnevalt soovitakse jõuda hoone projekteerimiseni ja ehituseni hiljemalt 2019. aastal.

“Soovime, et uues renoveeritud majas saaks tööd jätkata kultuurimaja, Lümanda kogukonna ja kooli spordisaal koos seda teenindavate ruumidega, raamatukogu, noortekeskus, Lümanda kogukonna teeninduspunkt, jõusaal, pühapäevakool, Lümanda seenioride seltsing, bändikool, planeeritav kooli söökla. Soovime kaasata projekti ka Lümanda maja ümbritseva ala koos pargi ja Lümanda kooli õuealaga,” seisab pöördumises.