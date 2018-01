“Tegelikult oli ühinemisprotsessi ja kogu haldusreformi kõik see segadus juba sisse programmeeritud,” tõdes Saaremaa vallavanem Madis Kallas eilses intervjuus Kadi raadio “Keskpäeva” saates.

Kui hea aasta algus olnud on? Saaremaa vald on ühtepidi nagu olemas, aga päriselt veel ei ole ka või?

Nüüd võib juba öelda, et on ka päriselt olemas. Arvan, et aasta algusega võib päris rahule jääda. Nii nagu arvata oli, on mõnevõrra kiirem töötempo kui tavaliselt ja inimestel on väga palju küsimusi, millele kõigile ehk pole veel vastuseid, aga üldjoontes: mina jään nende esimese viie päevaga küll rahule.

Eelmise aasta lõpp, see järelejäänud kuu-poolteist pärast valimisi, mis see ettevalmistuse aeg oli, see oli ikka üle mõistuse lühike. Kas arvestades seda, kui vähe on olnud aega atra seada, on see praegune kohatine segadus iseenesestmõistetav? Et olekski palju tahta, et kõik oleks täpselt paigas ja toimiks.

Nii võib öelda küll, et tegelikult oli ühinemisprotsessi ja kogu haldusreformi kõik see segadus juba sisse programmeeritud. Loota, et pärast valimistulemuste väljakuulutamist jõutakse selle vahepealse perioodi jooksul kõik asjad ära teha, et 1. jaanuariks oleks valdadel kõik vajalik olemas, et igapäevane töö saaks väiksemagi viperuseta toimida – arvan, et seda ei lootnud ka keegi.

Äkki oleks pidanudki ütlema nii, et päriselt toimima hakkab kõik sajaprotsendiliselt ikkagi mitte 1. jaanuarist, vaid 1. veebruaril või 1. märtsil.

See on üks asi. Teine asi – oleks valimised 15. oktoobri asemel kasvõi 15. septembril toimunud – ka see kuu aega oleks meile meeletu võit olnud. On ju selge, et aasta algus on ikkagi see aeg, kus tahaks, et asjad läheksid nii edasi, nagu nad hiljem ka jäävad. Täna tuleb selle olukorraga leppida, kus me oleme.

Kuidas oled rahul poliitikute arvamusega, kes ütlevad, et uuele vallale saabus 1. jaanuar ootamatult?

Ma ei ole isegi sellist lauset kuulnud. Absoluutselt ei saabunud ootamatult.

Kas kõik ametnikud on nüüd oma kabineti üles leidnud? Keegi ei seisa, nagu me oleme näinud Ameerika filmides, pappkast oma isiklike asjadega süles, kuskil ukse taga?

Praegu on kõik ametnikud ja töötajad oma koha leidnud. Jah, need ei ole lõplikud kohad, kindlasti toimub veel mingeid muudatusi, sest kõik kabinetid veel valmis ei ole, internetiühenduse ja vajaliku mööbliga.

Sa ei ole veel ise ka kolinud oma uude kabinetti, mis on maavalitsuse majas?

Ei ole. Ma arvan, et see juhtub lähinädalatel, aga praegu on kindlasti olulisemaid asju.

Kes sinu kabineti endises linnavalitsuse hoones endale saab?

Minu kabinetti tuleb sotsiaalvaldkonna abivallavanem Kairit Lindmäe.

Vaidlusi veel tekkinud ei ole, et miks mõnel on ilusam kabinet kui teisel?

Õnneks enamik inimesi on seda mõistnud. Pigem on see, et inimestega tuleb rääkida, miks säärased otsused on tehtud. Ikkagi – meie struktuuris töötavad sellised inimesed, kes hindavad ennekõike seda tööd, mida nad teevad, ja see, kus seda tehakse, on teisejärguline.

Mis seisus on Saaremaa valla uus kodulehekülg? Millist infot me sealt saame?

See on ka täna minu sõnum: kindlasti, ükskõik mis küsimused teil on, esimesena soovitan lahti võtta Saaremaa valla uue kodulehe. Seal on olemas kõik kontaktid, kogu info. Kui on inimestel küsimusi ja nad ei leia koduleheküljelt midagi üles – helistage meie infotelefonil 45 50 530 (kirjas kodulehekülje alumises ääres). Sellel numbril alati keegi vastab. Kui see telefon on kinni ja inimesed ei saa kedagi kätte, aga teemaga on hästi kiire, siis ei ole ka probleem, kui helistate otse abivallavanematele või vallavanemale.

Kas mõni tavakodanik on ka helistanud oma murega, et mul on keegi sündinud, mul on keegi surnud, mul on vaja ehitusplaneeringule mingit kooskõlastust? Kuhu ma nüüd lähen, mida ma teen?

On helistatud ja on tuldud ka konkreetselt minu juurde endisesse linnavalitsuse hoonesse täpselt sellise küsimusega, kus saab end registreerida elanikeregistrisse. Ka soovis inimene saada surmatunnistust. Leidsin ametniku, kelle juurest ta abi sai. Sarnaste muredega soovitan ma tulla vanasse linnavalitsuse hoonesse Tallinna 10. Miks ma ei julge praegu täpsemaid suuniseid anda – ma ei tea, millal elanikeregistriga tegelev inimene sealt ära kolib. Kindlam on tulla alguses sinna ja kui sealt ka suunatakse edasi maavalitsuse hoonesse – see 200 meetrit on ju nii väike vahemaa.

Skeptikud võiksid ju nüüd nentida, et need kabinetid võinuks ju varem ära jagada. Põhimõtteliselt oli teada, palju ühes või teises osakonnas ametnikke on, palju majade peale kokku ruume on.

Kabinetid ja osakonnad olid meil kõik varem ära jagatud. Et saaks endisest linnavalitsusest inimesed eest ära kolida, pidime aga kätte saama maavalitsuse ruumid. Maavalitsuse ruume ei saanud aga enne, kui maavalitsus oli oma tegevuse lõpetanud. Need ruumid saime alles 2.–3. jaanuaril. Teine asi on see, et kõik omavalitsused – ka Kuressaare linnavalitsus – töötasid täistuuridel ju aasta lõpuni. Ka nemad ei saanud varem kuhugi eest ära minna.

Seega oli see olukord paratamatu. Loodan, et tavainimene selle pärast ei muretse, tema saab abi kätte. Meil on infotöötajad, kes oskavad suunata. Kodulehel on kõik kontaktid.

Aga maainimene – tema ju linna ei tule, vaid üritab asja korda ajada endises vallamajas ehk praeguses teenuskeskuses. Kas seal on kõik töötajad olemas?

Tänase seisuga on igas teenuskeskuses inimene olemas. Jah, kõigis pole veel teenuskeskuse juhti ametis, kuna konkursid on käimas, aga keegi seal on. Oleme kohtunud teenuskeskuste inimestega, andnud ülevaate erinevatest valdkondadest. Nemad peavad piirkondades inimeste esimese probleemi suutma lahendada. Praegu ongi see meil korraldatud ennekõike nii, et inimesed omavahel suhtleksid. Võib-olla läheb paljude teemade lahendamisega tavalise minuti asemel viis minutit, aga arvan, et selle me elame üle.

Kas põhimõtteliselt need teenuskeskuste juhid, kes on juba paigas, peaksid olema juba enam-vähem aru saanud, mida nad tegema hakkavad, millised nende volitused ja õigused on, mis küsimustele suudavad nemad vastata ja millega peaksid inimese edasi linna suunama?

Täpselt nii. Meie sõnum on: kui teil on kahtlusi, alati helistage, aitame seda siis siit, Kuressaare poolt lahendada. Inimesed võivad julgesti ühendust võtta.

Kas ametikohad on tänaseks kõik juba mehitatud ja konkursid lõviosas lõppenud?

Lõviosas on lõppenud. Kokku on üle 60 konkursi ja nendest ligi 40 on lõppenud, inimesed kohtadele määratud ja paljud juba ametis. Pooleli on konkursse kümmekond ja mitmed komisjonid on kogunemas.

Mis sinu hinnangul on 1. jaanuaril toimima hakanud uue valla elus praegu kõige suurem probleem?

Minu kõige suurem mure on, et see ajaline telg – teadsime ju, et läheb nii kiireks – on osutunud veel kiiremaks. Kui inimesed ei saa oma igapäevast tööd kohe 2. jaanuarist alustada ja peavad olema kusagil oma kolleegi juures kabinetis ajutise tooli peal ajutise laua taga – ma näen, et see rusub inimesi. Nad tahaksid juba hakata Saaremaa hüvanguks täiel jõul tööle, aga nad ei saa seda, sest on veel segadust. Loodan aga, et see üks nädal elatakse üle.

Kas see logistika on põhimõtteliselt paigas, kes hakkab olema maavalitsuse hoones, kes endises Lääne-Saare vallamajas, kes endises linnavalitsuse majas?

See oli juba eelmisel aastal detailideni paigas. Meil on teada ka kabineti number, kuhu keegi peab minema, aga enne oleks seda kohatu levitada, kui inimene füüsiliselt seal kohapeal ei ole. See tekitaks vaid asjatut segadust. Kohe, kui inimesed on oma kabinettides paigas, teeme väga selgeks ka vallalehe kaudu, kuhu keegi peab oma küsimustega vallavalitsusele pöörduma.

Mis tööd valla elus praegu ees peaksid ootama?

Eelarve on juba esimese lugemise vallavalitsuse nõupidamisel läbinud ja peaks järgmisel kolmapäeval minema volikogu liikmetele laiali. 26. jaanuaril on volikogus eelarve esimene lugemine ja siis läheb see ka osavallakogudele, kes saavad oma hinnangu anda. Veebruari lõpus tuleb teine lugemine ja märtsi lõpus saame Saaremaa valla esimese eelarve suurusjärgus 50 miljonit eurot loodetavasti vastu võtta.

Kas ei ole ohtu, et haldusreform küll toimus, aga kõik jääb põhimõtteliselt umbes samaks?

Saaremaal, kus suutsime haldusreformi ära teha vabatahtlikult, on muutus sisuline, aga Hiiumaal läks asi lõpuni väga suurte vaidlustega ja tulemus oli kompromisside kompromiss. Saaremaal on asi selge: üks volikogu, üks valitsus, üks eelarve. Mis ei tähenda, et piirkondadest asjad ära peaksid kaduma. Meil on juhtimine ühtne tervik.

Saan aru, et sinu ametipost kohustab olema optimist selles küsimuses. Kas oled seda ka südames?

Absoluutselt. Näen, et kõik on täpselt nii, nagu me planeerisime. Ei ole elus valdkonda, kus väikeseid tagasilööke ei oleks. Praegu oleme graafikus, kõik asjad liiguvad, mõnes valdkonnas on vaiksem liikumine, mõnes on edusammud tulnud aga isegi kiiremini, kui arvasime. Mina olen igal juhul optimist ja ütlen, et see otsus oli igati õige.