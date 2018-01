TV3 populaarse telemagasini “Kuuuurija” meeskond viibis kaks päeva Kuressaares, kus filmiti üles kaadrid Saaremaa kirevast meediamaastikust rääkiva saate tarbeks.

Saatejuht Katrin Lust ütles, et Saaremaa on Eesti mastaabis erakordne nähtus, sest üheski teises maakonnas ei ilmu kahte kohalikku ajalehte. Lisaks Saarte Häälele ja Meie Maale on Saaremaal veel kohalik raadiojaam Kadi.

Kahe kohaliku lehe konkureerimisest võidavad aga esmajoones kõik saarlased, kellel on valikuvabadus ja võimalus tellida või osta just oma maitsele vastavat ajalehte.

Neljapäeval viibis “Kuuuurija” meeskond Saarte Hääles, kus tehti pikk intervjuu Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siineriga ja usutleti ajakirjanikke. Eile jäädvustas Alar Nilov aga Katrin Lusti ning Saarte Hääle ja Kadi raadio omaniku Vjatšeslav Leedo humoorika vestluse. Saaremaal tehtud “Kuuuurija” episood jõuab TV3 eetrisse veebruari alguses.