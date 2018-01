Lennureisijate arv kasvas kahesaja inimese võrra

Lõppenud aasta viimase kuu lendajate arv näitas eelmise aasta detsembriga võrreldes kasvutrendi.

“Vaadates ennekõike lõppenud aasta detsembrit, saame öelda, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas reisijate arv Kuressaare suunal 200 reisija ja Kärdla suunal 63 reisija võrra,” ütles lennufirma Transaviabaltika esindaja Rene Must.

Kokkuvõttes läks lennuaasta Musta sõnul kenasti. Aasta lõpus, jõulueelsel perioodil testis lennufirma liinilende ka suurema lennukiga, et paremini mõista sellega kaasnevaid kulusid.

“Reisijate arvus neil päevil, mil lendasime 46-kohalise lennukiga, kasvu ei tulnud. Täitumus oli tavapärane, nagu 19-kohalisel lennukilgi,” sõnas Must. ATR42/300 tüüpi 46-kohalise lennukiga lendamisel oli Musta sõnul avatud müük kuni 30 reisijakohale. “Enamat arvu istmekohti me müüki ei lisanud, kuna ei näinud, tuginedes meie senisele kogemusele ja lendajate arvudele, vastavat vajadust,” märkis lennufirma esindaja.

Lisaks on tema sõnul ette nähtud, et lennuettevõte kindlustab lennukis kõik istmekohad, mis on suurema lennuki ja tagasihoidliku täitumuse juures ebamõistlik lisakulu. “Kindlustasime nendeks päevadeks liini teenindanud lennuki 46 istmekohast 30, mis oli piisav hulk, katmaks vajadust.”

Transaviabaltika sai testperioodil kinnitust tõdemusele, et suurem lennuk toob endaga suuremaid kulusid nii tellijale kui ka teenindajale ja ka hoopis teised nõuded. “Kuluefektiivsem lähenemine on panna olemasolev 19-kohaline lennuk vajadusel tihedamini lendama, kuid üldjoontes, vaadates kogu aasta peale, ei oleks suurem lennuk majanduslikult otstarbekas,” nentis Must.

Ta lisas, et ühistranspordivahendi suurus ei ole ainus kvaliteedinäitaja. “Olulisem kvaliteedinäitaja on sõidugraafiku tihedus ja ühenduse stabiilsus.”