Muhulased arutasid kultuurimaja ehitamist

Muhu vallavolikogu kultuurikomisjon arutas uue kultuurimaja ehitamist, mis võimaldaks saare kultuurielu rikastada.

Muhu vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees Meelis Mereäär ütles, et kultuurikomisjoni uue koosseisu esimene koosolek oli sissejuhatav ja kultuurimaja puudumine saarel oli koosolekul üks paljudest küsimustest. “Teatud inimestele, kes tegelevad kultuuriürituste korraldamisega, see teema rahu ei anna,” sõnas Mereäär.

Arvamused selle kohta, milline kultuurimaja olema peaks, on erinevad. Kes leiab, et vaja oleks klassikalist kultuurimaja kõrge lavaga, teised pakuvad, et hoone võiks olla polüfunktsionaalne. Siiski ollakse seda meelt, et kultuurimajas peaksid olema tingimused külalisetenduste lavale toomiseks ja korralike kontsertide andmiseks.

Meelis Mereääre sõnul korraldatakse Muhus praegu üritusi mitmes paigas. Kultuurimaja funktsiooni täidab kõige rohkem Hellamaa külakeskuse saal, mis on paraku väike ja kitsas. Pidulikumaid kontserte ja aktusi viiakse läbi Liiva põhikooli saalis, mis sobib siiski pigem loengute pidamiseks. Suuremad tantsupeod peetakse spordihallis, mis nõuab aga kultuuriürituse läbiviimiseks üsna palju ümbersättimist.

Mõni aasta tagasi oli Muhus päevakorral kultuuri- ja vabaajakeskuse rajamine Liiva spordihalli baasil. Sellest mõttest ei saanud asja, misjärel ehitati spordikeskuse külge noortekeskus.

Meelis Mereäär ütles, et Muhu vallal on praegu käsil mitu investeeringut ja arvestades kultuurimaja ehitamise kulukust, see kindlasti kohe kõne alla ei tule. Pealegi valmis just eelmisel aastal Hellamaa laululava, mida tuleb nüüd korralikult kasutada. Siiski võib kultuurimaja ehitamine mõne aasta pärast ka teoks saada. “Valla tasandil poliitilist otsust selle kohta veel ei ole, aga arutada võib,” lisas ta.