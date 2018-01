Valla sporditööspetsialistiks valiti Marden Muuk

Veebruarist alustab Saaremaa vallavalitsuse sporditöö spetsialistina tööd praegu Tallinnas elav Marden Muuk, kes on ise mitmetel siinsetel spordivõistlustel kaasa teinud.

“Minu vanaisa ja vanaema on Pöidelt ning sellepärast siiapoole tõmbas ka,” ütles Muuk, lisades, et mõne asjaga on nii, et see saab omasemaks ja Saaremaa on tema jaoks olnud vanavanemate tõttu pigem kodu.

Spordiga on Marden Muuk sina peal, tegeledes erinevate vastupidavusaladega. Üks tähtsamaid on tema jaoks triatlon, kuid nii kõvaks meheks, kui on Villu Vakra, Muuk end ei pea. Veel on ta jooksnud läbi mõlemad Ultima Thule maratonid ja paar korda üle Väikese väina ujunud.

“Saaremaa spordieluga olen kursis päris hästi ja number üks on kindlasti hetkel Ott Tänak,” märkis ta. “Aga tööle asudes on esimese asjana tähtis aru saada ja analüüsida, mis praegu on tehtud. Eks see esimene aasta saab meil olema igas valdkonnas natukene huvitav ja uus, asjad on vaja kõik paika panna ja saada ülevaade, kus on mida võimalik paremaks teha ja asju optimeerida.”

Marden Muuk on lõpetanud Tallinna ülikooli rekreatsioonikorralduse alal ja õpib praegu Tartu ülikooli magistrantuuris kultuurikorraldust.