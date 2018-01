Viis pisipoissi said nimeks Artur

Mullu Saare maakonnas pandud poisinimedest oli kõige popim Artur, tüdrukunimedest aga Nora ja Sofia.

160 poisslapse seas oli Artureid koguni viis. Hugo nime sai neli pisipoissi, nagu ka nime Oskar. Nimede Aaron, Jaagup, Jakob, Robin ja Trevor kandjaid lisandus igaüht kolm.

Nime Aksel, Henry, Jako, Kaspar, Kaur, Kristofer, Kustav, Lukas, Markus, Mirko, Oliver, Ralf, Rihard, Ruudi, Sebastian või Tristan sai kaks poissi.

145 tüdruku hulgas, kelle sünd mullu registreeriti, on Nora ja Sofia nime kandjaid kumbagi kolm. Nime Adeele, Adele, Greteli, Iti, Johanna, Kertu, Kirke, Lenna, Lisandra, Lisete, Loore, Nele, Paula või Sandra sai kaks tüdrukut.

Üks kahest tänavu Mirko nime saanud poisslapsest sündis Tagaverel elava Mikk ja Laura Leidase perre. Pojale valis nime ema, kes soovis, et lapsel oleks isaga sarnane nimi, mis algaks tähekombinatsiooniga “mi”.

“Siis tuli mulle öösel, lausa une pealt mõttesse nimi Mirko,” rääkis pisipoisi ema Laura. “Kuigi ma ei teadnud kedagi, kel selline nimi oleks, selgus internetist otsides, et ka üks eesti sportlane kannab sama eesnime.”

Hiljem selgus veel üks tore fakt: üks üheksa-aastane Mirko oli sündinud Leidaste pisipojaga samal kuupäeval, 15. septembril.

Tugev äike ja õrn kasepuu

Saarlasest lauljatari Merili Variku tütreke sai eestlaste jaoks uudsena kõlava nime Bronte Björk.

“Meil oli Bronte isaga, kes on katalaan, algusest peale selge, et me ei soovi oma lapsele eesti ega katalaani nime,” selgitas Merili oma beebi nimesaamise lugu. “Issil oli aga kindel soov, et üheks, kui mitte ainsaks nimeks peaks kindlasti olema Björk ehk islandi keeles kask.”

Merili tunnistas, et kuigi talle see nimi väga meeldib, seostub see talle kohe Islandi laulja Björkiga. “Ma ei tahtnud, et mu laps kannaks ainult seda kuulsat nime,” ütles Merili. “Tahtsin midagi erilisemat, tema oma nime, ning hakkasin otsima midagi, mis sobiks Björkiga, mis oleks eriline ja tähendusega ning mis ei kõlaks väga n-ö plikalikult.”

Merili tõdes, et sellise nime leidmine oli üsnagi keeruline. “Mingil hetkel surfasin internetis vanu nimesid ja sattusin Bronte peale – kohe teadsin, et just seesama ongi nimi, mida otsinud olen, selline tugev karakteriga nimi, mis sobib ka Björkiga imehästi.”

Igaks juhuks nime tähendust otsides selgus, et Bronte on Kreeka äikesejumalanna. “Kuidagi liikus see nimi Iirimaale, seal on see väga vana keldi (iiri) eesnimi, mille võttis perenimena kasutusele kuulsate kirjanike pere, õed Brontëd,” rääkis Merili. “Kolm andekat ja tarka naist, ka see sobis hästi!”

Enne perele ja sõpradele nime avaldamist otsustasid lapse ema-isa oodata, kuniks beebi sünnib, et näha, kas ikka on Bronte Björki moodi. “Esimene pilk beebile ja ausalt öeldes ei kujutanud muud nime enam ette,” kinnitas Merili. “Tugev nagu äike ja õrn nagu kasepuu…”

Uku, Andres ja Maru Harley

Lisaks rohkem kui korra valitud nimedele said poisid mullu veel nimeks: Albert, Aleks, Alvar, Andres, Armin, Aron, Arseni, Ats, Brandon, Brendon, Carl Oscar, Cris William, Dan-Keron, Devin, Enri, Erik, Erlend, Fen-Inti, Geor Atso, Georg, Gregor, Gregor-Marten, Gustav, Heigo, Herman, Hint, Ian, Imanuel, Jaan-Lembit, Jaret, Johan, Joonas, Joosep-Robin, Karl, Karl Are, Karl Hans, Karl-Markus, Karlo, Karlos, Kaur August, Ken Erik, Kennert, Kennet, Kert-Sander, Kevin, Kevin Patrick, Klaus, Kregor, Kris, Kris Geron, Kriss-Märten, Kusti, Lennart, Marcus, Maron, Martin, Maru Harley, Matis, Mattias, Meris, Michael Adam, Mikk, Niklas, Oliver-Holger, Oskar Leo, Oto, Otto, Ragnar, Raiko, Randal, Rannar, Ranno, Rasmus, Reigo, Reiko Renar, Reimo, Reinis, Remi, Remy, Rico Robin, Riko, Roald, Roan Herman, Robi, Roel, Romet, Ron Ronert, Ronan, Roven, Sander, Sass, Siim, Simon, Stevin, Stiiv, Tanel, Thomas John, Uku, Veiko, Venno.

Tüdrukunimedest osutusid aga valituks ka sellised nimed nagu: Ada Umi, Aleksandra Aurelia, Alondra, Amina, Anete, Anette, Anita, Annabel, Anna-Liisa, Arabella, Ariana, Aurelia, Benita, Brite, Bronte Björk, Claudia, Deliisa, Eleanor-Marie, Eliise, Elisabeth, Elli, Ellinor, Emili, Emilia, Emilie, Emma Liisa, Gerda Nora, Gertrud, Getriin, Greteliis, Hannaliisa, Hedi, Heleene, Helen, Helena, Herta Marie, Iiris, Iris, Iti-Maria, Jessica, Jezebel-Sonee, Joanna, Kaisa, Karola, Katariina, Keitti, Kelsi, Kendra, Ketrin, Kinne, Klara, Krettel, Kristell, Lara, Laurabell, Leleen, Lenna Loreen, Leonora, Lisanna, Loreen, Loviise, Lumi, Luna, Madli Sofie, Maia, Maian, Maileen, Maria Eliise, Marie, Marie Isabella, Mariite, Marin, Marleen, Marleen Kirsike, Marta Liise, Matilda, Melani, Melinda, Melissa, Meri-Liis, Merilin, Merily, Mia Marite, Mia-Lisandra, Mia-Maria, Miia Noora, Miina, Mirtel, Nete-Liis, Noora, Noora-Leena, Olivia, Pirke, Rahe, Rebeka, Roosi, Rosanna, Saara, Sastia, Simona, Sirelin, Sofi Loree, Sophia Marie, Stella, Stella-Mai, Susann, Säsil, Teisi, Teneli, Victoria, Viktoria.