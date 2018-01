EV 100: sada silmapaistvamat saarlast – kes nad on?

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul otsustasime ühes lugejate abiga välja selgitada, kes on viimase saja aasta jooksul olnud oma töödes ja tegemistes kõige silmapaistvamad saarlased. Küsimus selle juures muidugi on, et kes ikkagi on saarlane – kas ainult see, kes siin sündinud, või ka see, kes elu jooksul saarele kolinud, ent ometi millegi märkimisväärsega hakkama saanud.

Nõnda uurisime TOP 100 koostamise algatuseks erinevate valdkondade esindajatelt, mida nemad asjast arvavad, kas säravaid saarlasi on üldse võimalik sada kokku saada ja keda nemad välja pakuksid. Mõned vihjed nad küll tegid, kuid sõna sekka ütlema ootame ka kõigilt Saarte Hääle lugejatelt.

Seega, head lugejad, andke meile hiljemalt 1. veebruariks teada, keda teie hinnangul võiks lugeda 100 silmapaistvama saarlase hulka, kes viimase saja aasta jooksul kindlasti esiletõstmist väärib.

Juurde lisage ka väike põhjendus, miks just see konkreetne inimene peaks saja sekka arvatama ja mis valdkonnas on ta tuntud.

Pärast nimede laekumist lükkame käima suure veebihääletuse Saarte Hääle kodulehel, kus igaüks saab hääle anda just nende saarlaste poolt, keda tema TOP 100 seas näha tahaks.

Suur lugu sajast silmapaistvamast saarlasest ilmub vahetult enne Eesti Vabariigi aastapäeva, 23. veebruari Saarte Hääles.

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest

Kuhu ja kuidas saarlastest teatada?

Oma ettepanekud selle kohta, kes kindlasti 100 saarlase sekka peaks pääsema, saatke meile meiliaadressil uudis@saartehaal.ee või postiaadressil Tallinna 9, Kuressaare 93819. Märgusõnaks “Sada saarlast”. Aega selleks on, nagu juba mainitud, 1. veebruarini. Selgitame üheskoos Eestimaa juubelisünnipäevaks need kõige säravamad saarlased välja!