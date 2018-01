Paunake viljeleb täiesti omapärast nahakunsti

Mis juhtub, kui kokku saavad anne ja õige tehnika, näitab Eneli Aaviku hobi. Tema osavad käed meisterdavad valmis kvaliteetseid, eriliste mustritega ja looduslähedasest materjalist tehtud esemeid, nii endale kui ka tellimuse peale teistele.

Vanasõna ütleb, et häda ajab härja kaevu. Eneli Aaviku ajas häda õmblusmasina ja kunstipäraste meistritööde juurde. Nõnda hakkas ta 2015. aastal tegelema kangakunstiga ning on praeguseks oma ampluaad laiendanud ja teeb ka nahatööd.

“Mu hobi sai alguse sellest, et endal oli mingeid asju vaja. Mulle ei meeldi tavalised esemed, mida poest saab osta, ning mul on komme asjadest ilu ja kunsti otsida või kui seda seal pole, siis ise nikerdada,” räägib Eneli, mis ärgitas teda käsitööd tegema ja oma töid Paunakese nime all huvilistega jagama.

Sellest, et Enelil on kirg kõige vastu, mis on eriline ja omamoodi, annab aimu ka tema hubane kodu, kus pisematelgi detailidel võib tabada temale omast käekirja. “Näiteks oli mul vaja kotti pesulõksude jaoks, aga päris tavalist ei tahtnud. Võtsin kätte ja tegin ise,” märgib ta.

