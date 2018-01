Politsei nädalavahetuse ülevaade: Joobes juhid, pikali sõidetud post ja liiklusmärk

Nädalavahetusel vajati politsei abi seitsmeteistkümne juhtumi lahendamisel. Kainenema toimetati seekord üks inimene. Esines mitmeid öörahurikkumisi, mis lahendati kohapeal, kuid positiivse poole peale jääb see, et ei registreeritud ühtegi peretüli. Alustati kokku kaks kriminaalmenetlust ning neli väärteomenetlust.

Reede õhtul sai politsei teate, et Kuressaare ringtee maanteel Tehnika ja Pika tn vahelisel lõigul on toimunud liiklusõnnetus. Pimedas selleks mitte ettenähtud kohas sõiduteed ületanud 63-aastane jalakäija ei veendunud ohutuses ning sai löögi sõiduautolt. Mees toimetati tervisekahjustuste kontrolliks Kuressaare haiglasse. Siiski võib öelda, et tagajärjed ei olnud rasked.

Laupäeva varahommikul teatati, et Kuressaare linnas alustab sõitu joobekahtlusega sõidukijuht. Politsei tuvastas kontrollimisel, et sõidukit juhtis 30-aastane mees, kellel on alust kahtlustada narkojoovet. Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlus.

Laupäeva öösel vastu pühapäeva teatati politseile joobekahtlusega juhist Kuressaare linnas. Sõidukit juhtinud 29-aastane naine sõitis eelnevalt pikali tänavavalgustusposti ja liiklusmärgi Pargi ning Veski tänava ristmikul ning seejärel suundus Sõrve poole. Patrull kõrvaldas juhtimiselt naise, kellel tuvastati joobeseisund. Alustatud on kriminaalmenetlus.