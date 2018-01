Mare Kirr sai aasta naiskodukaitsja tiitli

Laupäeval kuulutati Pärnus Endla teatris aasta 2017 naiskodukaitsjaks Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr. Aasta kaitseliitlaseks sai Enno Ottis Jõgeva malevast.

Tiitliga kaasneb rändauhind, milleks on naiskodukaitsja pronkskuju. Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema, naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ja kaitseväe juhataja hinnalised kingitused.

Mare Kirr on naiskodukaitse Saaremaa ringkonna liige 1998. aastast ja alates 2015. aasta kevadest ringkonna esinaine.

Mare on kahekümne aasta jooksul andnud Saaremaa ringkonna arendamisse suure panuse. Ta on naiskodukaitse Saaremaa ringkonnas ja Kaitseliidu Saaremaa malevas baasväljaõppekursuse esmaabikoolitaja ja on tegev meditsiini erialarühma juhtimises.

Oma põhitöö kõrvalt Kuressaare haigla kiirabi erakorralise meditsiiniabi meeskonnas leiab ta aega jagada esmaabiteadmisi ja kogemusi erinevatele sihtgruppidele, tegutsedes koolitajana Kuressaare ametikoolis ning pidades turvalisusealaseid ja terviseloenguid erinevates asutustes ja ettevõtetes.

Aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja valiti kaheksandat korda.