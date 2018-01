Saaremaa valla ja kütusefirma Alexela koostöös sai reedel Sõrves Mõntu sadama juures avatud uus automaattankla.

Mõntu sadama omanik ja Torgu valla pikaaegne volikogu esimees Mihkel Undrest tõdes, et mingit pidulikku avamist küll veel ei tehtud, kuid alates reede hommikust on tankla siiski tankimisvalmis. “Piduliku avamise teeme veidi hiljem, kui tankla on juba töötanud. Testime ta ära ja umbes kuu aja pärast avame pidulikult ka,” rääkis Undrest.

Tema hinnangul on tankla avamine Sõrves oluline mitte ainult sõrulastele endile, vaid ka kõigile neile turistidele, kes sealkandis liiguvad. “Kui see tankla ka Saaremaa kaardile saab märgitud, siis näeb inimene kohe ära, et ta ei pea muretsema, et tankimiseks on vaja linna sõita,” kõneles Undrest.

Esimesed tankimised on Mõntu tanklas juba ka tehtud. “Ma ei tea, kas ma olin esimene, aga teine kindlasti. Villi Pihl, kes on Alexela esindaja Saaremaal, tankis samuti,” märkis Mihkel Undrest.

Tegu on automaattanklaga, kus on võimalik kahelt poolt tankida nii diislikütust kui ka bensiini 95.