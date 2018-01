Oskar Nisu liitus eliitklubiga Cycling Tartu

Viimased aastad Prantsusmaal amatöörjalgratturina sõitnud Oskar Nisu liitus klubiga Cycling Tartu, kelle eesmärk on koondada Eesti andekamaid 19–25-aastasi rattureid ja pakkuda neile lisaks kodusele kalendrile ka Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) kalendris olevaid võidusõite.

Meeskonna kaptenina liitus Oskar Nisu, kes peab noorematele kolleegidele heaks eeskujuks olema. “Liitumise põhjus oli see, et viimased kolm aastat Prantsusmaal ei läinud mul hästi,” tunnistas ta. “Soovitud tulemused jäid saavutamata ja 2018. aastaks uusi pakkumisi ei olnud ning vähemalt samal tasemel klubi leida ei õnnestunud. Sobival hetkel helistas Rene Mandri ja pakkus mulle kohta Cycling Tartus ning otsustasin võimalust kasutada. Uues klubis on mul kapteni roll ja üritan oma teadmistega noorematele vajadusel abiks olla.”

Nisu sõnul võtab ta praegu asja rahulikult ja otseseid eesmärke ei sea. “Teen trenni ja vaatan, mis aasta toob,” lausus ta. “Cycling Tartu teeb kaasa ka välisvõistlustel, kus klubi sõitjatel on võimalik silma paista ka väljaspool Eestit.”

Cycling Tartu esisõitjaks saab hooajal 2018 Norman Vahtra, kes sõitis 2017. aasta lõpus Belgia Continentali taseme profiklubis Ago-Aqua Service stažöörina. Cycling Tartu spordidirektori kohustusi hakkab täitma Eesti U23-meestekoondise peatreener Rene Mandri.

“Mul on väga hea meel, et meil õnnestus koondada sobiv energia ja vahendid klubi loomiseks just Tartu linnas, tegemist on ju Eesti kõige jalgrattasõbralikuma linnaga,” rääkis Mandri portaalile Rattauudised. “Tartu on tänaseks päevaks kaetud juba muljet avaldava rattateede võrgustikuga ja siin toimuvad näiteks Tartu rattaralli, Tour of Estonia viimane etapp, lastesõidud tuhandetele noortele klubi Tartu Maraton eestvedamisel, Tartu noortetuur ja Tartu rahvusvaheline juunioride velotuur. Nüüd on meil Tartus ka 19–25-aastastest koosnev eliitmeeskond. Cycling Tartu on esimene Eesti klubi peale Kalev Chocolate Teami, kes asub võistlustulle rahvusvahelises kalendris.”