“Tahan tänada kõiki kodanikke, kes on meile joobekahtlusega juhtidest teada andnud ja loodan, et nad teevad seda edaspidigi,” ütles Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.

Ta kinnitas, et mida rohkem on inimesi, kes joobes juhtimist taunivad, seda väiksem on tõenäosus, et keegi purjus peaga rooli istub.

Laupäeva varahommikul teatati, et Kuressaare linnas alustab sõitu joobekahtlustega juht. Sõidukit juhtis 30-aastane mees, kelle puhul oli alust kahtlustada narkojoovet. Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust.

Laupäeva öösel vastu pühapäeva sai politsei teate joobekahtlustega juhist Kuressaare linnas. 29-aastane naine sõitis eelnevalt pikali tänavavalgustusposti ja liiklusmärgi Pargi ja Veski tänava ristmikul ning võttis suuna Sõrve poole. Juht oli joobes ja politsei alustas kriminaalmenetlust.

Rainer Antsaar sõnas, et politsei teavitamine joobes juhtidest ei ole erand. “Viimase kahe aasta kõnede põhjal võib öelda, et seda tehakse üpris sarnases mahus. 2016. aastal tehti kõnesid võimaliku joobes juhi kohta 126 korral ja 2017. aastal 113 korral. Juhtimiselt kõrvaldasime 2016. aastal 210 juhti ja 2017. aastal 188 juhti,” ütles Antsaar.

Reede õhtul sai autolt löögi pimedas selleks mitte ettenähtud kohas sõiduteed ületanud 63-aastane jalakäija, kes enne teele astumist ei veendunud ohutuses. Mees toimetati kontrolliks Kuressaare haiglasse, kuid õnneks tagajärjed rasked ei olnud.

Nädalavahetusel vajati politsei abi kokku 17 juhtumi lahendamisel.