Saaremaa vald ei võta üle maakondlike tunnustuste jagamist ja seega kaovad valdadeülesed äramärkimised.

Varem toimus vabariigi aastapäeva paiku üle maakonna mitmeid vastuvõtte. Pea igas vallas tehti oma ja kõige krooniks oli maavanema vastuvõtt. Seal jagati pidulikult alguses teeneteplaate ja alates 2015. aastast vapimärke.

Nüüd on valla pidulik vastuvõtt 23. veebruaril Kuressaare spordikeskuses. Saaremaa valla meedia peaspetsialisti Kristiina Maripuu sõnul on vastuvõtt Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tõttu veidi suurem ja uhkem.

“Suurusjärk on 350 inimest koos kaaslastega,” vastas Maripuu küsimusele, kui palju inimesi vastuvõtule kutsutakse. Võrdluseks võib tuua, et Kuressaare linnapea iga-aastasel uusaasta vastuvõtul oli see arv 225 inimest koos kaaslastega.

Maripuu sõnul saavad vastuvõtu kutse näiteks vallavolikogu liikmed, hallatavate asutuste juhid, valla osalusega sihtasutuste ja äriühingute juhid, osavallakogude ja kogukonnakogu esimehed, koostööpartnerid, meedia esindajad, ettevõtjad. Täielik nimekiri on pikem.

Senist maavalitsuse laadis tunnustuste jagamist vallal kavas ei ole. ”Maakondlikku tunnustust Saaremaa vald asendada ei saa, seda võiks kommenteerida riigi poolt,” märkis Maripuu.

Kuressaare linna tunnustusi jagatakse eraldi 19. jaanuaril Kuressaare raekojas.