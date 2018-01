Teadusvõistlusele ”Rakett 69” pääsenud noor saarlane Ott Kärner püüab seal osalemisega tõestada, et ka väikeses koolis õppides on võimalik vägagi kaugele jõuda.

Möödunud nädalavahetusel startis ETV eetris taas teadusnoorte võistlussaade ”Rakett 69”. Ligi sajast noorest pääses 15 parema sekka, kes võistlevad 10 000 euro suuruse teadusstipendiumi nimel, saarlane Ott Kärner.

”Näitame üheskoos, et pole vahet, mis koolis õpid – tark ja edukas võid olla igal juhul!” leiab 18-aastane noormees, kes on lõpetanud Tornimäe põhikooli kiitusega ja õpib praegu Orissaare gümnaasiumi 12. klassis.

”Olen ”Rakett 69” saadet vaadanud pea iga aasta ja ikka on peas kerinud vaikselt mõte ise osa võtta,” rääkis Ott Saarte Häälele saatesse sattumisest. ”Sealsed ülesanded tundusid minule jõukohased ja ma ootasin vaid õiget hetke.”

Oti sõnul oli tal seekord tunne, et nüüd on ta tõesti valmis kandideerima. ”Kuigi eks mul õpetajad koolis küsisid ka aeg-ajalt, kas mul on tahtmist ikka sinna ”Raketti” minna, aga ma siiski tahtsin osaleda.” Oti hinnangul läksid saatele eelnenud katsed tal kenasti.

”Ilmselt suutsin ka kohtunikele silma jääda, sest nüüd olen ma saates sees,” märkis ta.

Oma tugevuseks konkurentide ees peab Ott oskust koolis õpitut elus rakendada. ”Eks seda oskust ”Raketis” vaja ongi,” tähendas ta. ”Teised osalejad on pigem olümpiaadi-inimesed – kes on käinud üleriiklikul ja saanud kolmanda koha, kes käinud vabariiki esindamas.”

Oti sõnul on tema suurim hobi aga 3D-printimine, samuti meeldib talle tegeleda igasuguse tehnikaga. Suvel käis noormees oma liidrioskusi arendamas Ameerikas Liidriakadeemias. Tulevikus soovib Ott luua oma firma, mis tegeleb 3D-printimisega.

Enda tutvustuses on Ott laheda faktina ära toonud selle, et ehitas 16-aastasena ja ilma igasuguse eelneva õpetuseta suure, puldiga juhitava reka.

Oti käekäiku võistlusel saab jälgida ETV-s igal laupäeval kell 19.35. Samuti saab ”Rakett 69” saateid järele vaadata ERR-i veebilehel.