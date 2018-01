Timo Tammemaa võitis Belgias liigakarika

Belgias mängiti nädalavahetusel võrkpalli liigakarikale, kus auhinnaks oli 10 000 eurot, ning Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko said 3 : 2 (28 : 26; 21 : 25; 25 : 16; 21 : 25; 15 : 13) võidu Aalsti Lindemansi üle. Poolfinaalis alistati 3 : 2 Roeselaare Knack.

“Kindlasti on see suur kordaminek ja iga võit on tähtis,” ütles mõlemas kohtumises 10 punkti toonud Timo Tammemaa. “Esimest korda korraldati ja võitsime ära. Ma usun, et oma töö tegin ära ilusti, kaks päeva järjest kaks viiegeimilist mängu pöörasime enda kasuks.”

Tammemaa hinnangul on hooaeg siiamaani ülesmäge liikunud, meeskond areneb, muutub stabiilsemaks ja enesekindlamaks. Päris pikal perioodil on saadud ainult üks kaotus ja seda meistrite liigas Trentinole, kus oldi natuke ebakindlad ja kogenematud.

Timo Tammemaa on kursis, et Saaremaa Võrkpalliklubi on Eesti karika võitja. “Ma jälgisin ka ise ning väga tore oli eelnevate aastate klubikaaslasi vaadata ja saarlastele kaasa elada, eelkõige Hindrek Pulgale, kellega koos olen mänginud väga pikalt,” lausus ta.

Belgia karikafinaal, kus Noliko on koha kindlustanud, mängitakse 18. veebruaril. “Eks Belgia meistri tiitel ja karikas on sihid, mis on ette võetud siia liigasse tulemisega, muuga ei saa rahule jääda,” tunnistas temporündaja.