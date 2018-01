Riigigümnaasiumi planeeringu eilsel avalikul arutelul tundis vallarahvas muret uue koolikompleksi rajamisega kaasnevate võimalike liiklus- ja parkimisprobleemide pärast, samuti pakuti välja ideed kooli staadion ümber kujundada ja kaaluda samasse ka õpilaskodu ehitamist.

Praeguse planeeringuidee kohaselt pääseksid sõidukid uue kooli juurde Rohu ja Väljaku tänava kaudu. Väljaku tänava elanik Heidi-Ingrid Maaroos leidis, et lahendus ei ole hea ja tulevane liikluskoormus muudab selle piirkonna elukeskkonna kehvemaks. Küsimusele planeeritud parkimiskohtade piisavusest vastas arhitekt Loona Lepp, et neid on isegi rohkem, kui ehitusnormid ette näevad.

Argo Kirss pakkus välja, et ehituse käigus võiks naabruses asuv staadion saada uue ilme pargi või puhkealana, kuhu loodaks teistsugused sportimisvõimalused. Viljar Aro märkis omakorda, et see tekitaks veelgi suurema koormuse linna spordihoonele, mis juba praegu on tippaegadel oma võimalused ammendanud. Ühtlasi pakkus Aro, et tasuks kaaluda riigigümnaasiumi juurde õpilaskodu rajamist.

Koolihoone enda lahendus on kavas leida arhitektuurikonkursiga, mille tingimused töötab välja haridus- ja teadusministeerium. Umbes 540 õpilasega riigigümnaasium peaks praeguse kava järgi uksed avama 1. septembril 2021.