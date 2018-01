Vallavalitsus tunnustas võidukaid võrkpallureid

Saaremaa vallavalitsuse liikmed avaldasid Kuressaare raekojas tunnustust detsembris Eesti karika võitjaks tulnud Saaremaa Võrkpalliklubile.

Vallavanem Madis Kallase sõnul on pikalt räägitud sellest, et meil peaks olema oma profimeeskond. “On olnud jalgpallimeeskond, aga on oluline, et treeningud toimuvad siin ja aitavad sellega kogukonda liita. Au ja kuulsus neile, kes selle ära tegid,” märkis ta. “Kindlasti oli väljakutse selline meeskond teha, aga et kokku on pandud Eesti parim meeskond… Ma oleks olnud rahul ka poolfinaali jõudmisega, mõne võiduga kodusaalis, aga see, et kohe kõik ära võidetakse, ületas ka minu kõige optimistlikumad lootused. Meele teeb heaks see, kui palju publikut saalis kohal käib.”

Finaalikoht lahtine

Saaremaa Võrkpalliklubi president Toivo Alt avaldas tänu kõigile, kes on meeskonda uskunud ja toetanud. “Loodan, et leiame ühise keele ka tulevikus. Ei ole üllatus, et me hästi mängime, positiivne on see, et inimesed on meid üles leidnud ja spordisaali tulnud,” sõnas ta.

Saaremaa Võrkpalliklubi juhtkond on samal ajal pidamas läbirääkimisi teiste klubide ja võrkpalliliidu juhtkonnaga, et jääks kehtima seni toiminud tava, kus Balti liiga põhiturniiri võitja korraldab märtsi lõpus ka nelja parema meeskonna vahelise finaalturniiri.

Sel aastal võib see aga muutuda, sest hooaja eel tehti võrkpalliliidule ettepanek korraldada Eesti meeskonna võidu puhul finaalmängud Tallinnas Tondiraba hallis, kuhu mahuks 6000–7000 pealtvaatajat. Oma vastuseisu avaldasid sellele kohe Pärnu ja Saaremaa klubid. Lõplik otsus saabub järgmisel nädalal.

Praegu liigas liidrikohta hoidva Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp ütles, et võimalik finaalturniiri korraldamise õigus Kuressaares on klubile väga tähtis. “Esiteks saab kodupublik elada kaasa liiga nelja tugevama meeskonna kohtumistele, teiseks on meeskonnal kodusaalis eelis ja kolmandaks on oluliselt väiksemad kulud, kuna ei pea maksma sõidu ja hotelli eest,” põhjendas ta oma seisukohta. “Mängijatele annab kodusaal suure eelise, sest kui sa teed trenni ja mängid selles saalis, siis sa tunnetad seal igat kohta. On kindlam mängida, sest võõras saalis on valgus teine, seinad on harjumuspärasest erinevad ja lagi on madalam ning kõik need asjaolud mängivad väga suurt rolli.”

Hannes Sepa sõnul pingutavad kõik meeskonnad põhiturniiri võidu nimel, et eelpool nimetatud eelis endale saada. “Muidugi pole see elu ja surma küsimus, sest kindlasti peab olema esimese nelja hulgas,” täpsustas ta.

Üks argumente finaalturniiri pidamiseks Tallinnas Tondiraba hallis on suurem kohtade arv. “Soovitud rahvast ei saa kokku nagunii, sest Saaremaalt sõidaks sinna ainult umbes 200 fänni ning sama on Tartu ja Pärnuga. Välismängudel kaotab meeskond 80 protsenti oma toetajatest,” rääkis Hannes Sepp.

Saali 1500 inimest

Kuressaare spordihoone tribüünid mahutavad 900 pealtvaatajat ning seni on mängudes Pärnu VK, Selver Tallinna, BIG­BANK Tartu ja Rakvere VK-ga omadele kohapeal kaasa elanud 800 võrkpallisõpra. Hannes Sepp näeb võimalust suurendada kohtade arvu kergejõustikuhalli arvel, nii et istuma mahuks 1500 inimest. “Tõstame kardina üles, ehitame laeni tribüüni ja saame 500 kohta julgelt juurde,” märkis ta.

Praegu arutatakse teemat võrkpalliliidu ja teiste klubidega, pannakse kokku plussid ja miinused. “Arvan aga, et kõik läheb nii nagu vaja ja ka teised klubid on pigem meiega ühte meelt. Klubide sõna maksab väga palju ja nende seisukohast lähtuvalt tehakse ka otsus,” tõdes Sepp.