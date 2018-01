Balti liiga finaal põhiturniiri võitja kodusaalis

Credit24 meistriliiga Final Four on sel aastal 23.–24. märtsil. Finaalturniir toimub põhiturniiri võitja kodusaalis, vahendab Volley.



Esmaspäeval otsustati, et nelja parema klubi vahel peetav finaalturniir, kus selgub 2017/18 hooaja võitja, saab teoks 23.–24. märtsil. Samuti sai kinnituse, et finaalturniiri toimumispaiga valib traditsiooniliselt liiga põhiturniiri võitja. Credit24 meistriliiga põhiturniiri paremusjärjestus selgub 11. märtsil.

“Sel hooajal kaalusime ka mõtet korraldada finaalturniir mõnes n-ö neutraalses mängupaigas, aga klubidega konsulteerides jõudsime otsusele, et põhiturniiri edukaimale peab jääma boonuseks võimalus mängida otsustavad mängud oma kodusaalis,” kommenteeris otsust Eesti võrkpalli liidu peasekretär Helen Veermäe. Ta lisas, et varakult välja valitud neutraalne mängupaik annaks aega pikemalt ettevalmistusi teha ja oleks alaliidu poolt vaadatuna korralduslikult lihtsam variant, aga lähtuti siiski eelkõige klubide huvidest.

Praegu on liiga liider Saaremaa võrkpalliklubi ja see tähendaks finaalturniiri korraldamist Kuressaares.