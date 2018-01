JUHTKIRI: Ootamatult avastatud aarded

Viidu külas elava Ain Vammuse vahva leid annab tunnistust, et ajaloo seisukohast põnevaid esemeid võib leida ka kohtadest, kust seda oodatagi ei oskaks. Ajaloolastes elevust tekitanud rauad, mida kaunistab vapikotka märk, osutusid tsaariaegseks köögitarvikuks – 19. sajandi vahvlimasinaks.



Seega – alati ei tasu pööningul, kuuri all või rehalses iidamast-aadamast vedelevat träni lähemalt uurimata kergekäeliselt minema visata, ära põletada või metallikokkuostu viia. Või siis lasta aardeotsijaist asjameestel aitähi eest läbi kammida ja väljavalitud kraam minema viia. Sest põlvkondade jäetud “kultuurikiht” võib sisaldada mõndagi põnevat ja isegi hinnalist.

Vilunud silm teeb kergesti kindlaks, et just see kulunud ja kriimuline tool, mida majaomanik plaanis lõkkesse visata, on kuulsa Lutheri vabriku toode. Roostes osutitega kell kõlbaks aga muuseumieksponaadiks ja maksaks antiigipoes kopsaka summa.