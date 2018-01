Tänavu möödub 175 aastat Lydia Koidula sünnist. Väärikaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks ja Koidula pärandi väärtustamiseks ellu kutsutud üleriigiline Koidula etluskonkurss täiskasvanutele päädib finaalvõistlusega emakeelepäeva eel, 10. märtsil Pärnus Koidula muuseumis.



Tänapäevases asjalikus maailmas on luule oma positsiooni kaotamas eriti täiskasvanute seas. Ununemas on eesti luule võim ja vägi, mis on sillutanud teed vabadusele ja iseseisvusele. Head luuleloomingut on palju ja seda lisandub õnneks iga aastaga.

Kuna lugemisharjumus on vähenenud, siis on kasvanud vajadus motiveeriva vahendaja ehk etleja järele. Etleja ei ole ettelugeja, vaid ta on autori mõtete ja stiili vahendaja auditooriumile, rakendades selleks oma annet ja oskusi.

Etluskonkursi eesmärk on kirjanduse populariseerimise kaudu väärikalt tähistada emakeelepäeva ning aktiveerida täiskasvanud inimeste luule- ja etlushuvi kogu riigis. Arendada etluskunsti viljelemist nii professionaalide kui ka harrastajate hulgas ja anda oma oskuste esitlemiseks motiveeriv väljund traditsioonilise mitmetasandilise etluskonkursi näol, kus iga piirkondliku eelvooru 2–3 parimat esinejat lähetatakse finaalvõistlusele Koidula muuseumisse Pärnus.

Konkursi osavõtjate sõelumist eelvoorudes korraldavad eesti kirjanike muuseumid alates jaanuarikuust paikkondades: Tallinnas Tammsaare muuseum 10. veebruaril, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum Võrus muuseumi sünnipäeval 9. veebruaril kl 14, Tartu ja Tartumaa eelkonkurss toimub Oskar Lutsu majamuuseumis 10. veebruaril kell 11 ning Lääne- ja Pärnumaa luulehuvilised kohtuvad Koidula muuseumis 3. märtsil kell 12.

Konkursist osavõtja peab olema vähemasti 18 aastat vana ja esinemise pikkus soovitavalt mitte üle 7 minuti. Esitatakse kaks luuletust, millest üks peab kindlasti olema Lydia Koidula ja teine esitaja enda poolt vabalt valitud eesti autori looming. Konkursi finaalis hindab esinemisi kolmeliikmeline professionaalidest žürii, kus vähemalt üks liige peab olema tegevnäitleja või luuletaja. Finaalvõistluse žüriis osalemiseks on nõusoleku andnud luuletajad Triin Soomets ja Kaupo Meiel ning näitleja Jaak Johanson, kes määravad, kellele kuulub konkursi võitja auhind, Lydia Koidula pastell-portreemaal (autor Vello Paluoja), ning kõik esinevad ka oma uudisloominguga.

Konkursi eestvedaja on Koidula muuseum koostöös Eesti kirjanike muuseumide ühinguga ja ürituse patroon on poetess Triin Soomets.

Elmar Trink