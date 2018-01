Läänesaarte kammerorkestril täitub esimene tegevusaasta

Läänesaarte kammerorkestri (LSKO) avakontsert toimus Kuressaare kultuurikeskuses 29. jaanuaril 2017 ning oma esimesel tegevusaastal jõudis orkester anda viis kontserti Saaremaal ja ühe Muhus.

See on ühe värskelt alustanud orkestri esimese aasta kohta väga hea tulemus ning märk nii koosseisu stabiilsusest kui ka kontsertide korraldusliku poole laabumisest. Nüüd ootab orkestrit ees uus tegevusaasta ning see algab piduliku kontserdiga esimese sünnipäeva ja Eesti 100. sünnipäeva tähistamiseks.

Eesti sünnipäevakingitusena esitab orkester avateosena René Eespere “Respectuse” (helilooja soovis ka isiklikult kohal olla, kuid kahjuks ei saa) ja solistina astub üles Saaremaal sündinud tuntud klassikatäht Auli Lonks. Ta esitab Mozarti klaverikontserdi nr 12 A-duur, K 414. Kontserdid toimuvad laupäeval, 13. jaanuaril kell 18 Tornimäe rahvamajas ja pühapäeval, 14. jaanuaril kell 15 Kuressaare kultuurikeskuses.

Läänesaarte kammerorkester on loodud selleks, et nii saartel elavatel kui ka õpingute ja töö tõttu mandrile läinud elukutselistel muusikutel oleks põhjust koos musitseerida ja kohalikku publikut aastaringselt rõõmustada. Saaremaa võiks olla elava muusika keskus aasta ringi ning siin elamine ja siia tagasitulek peaks olema rõõmustav ja kutsuv nii õppinud muusikutele kui ka tavainimestele ja turistidele.

Selge on, et orkestri seisukohast võiks saartelt pärit muusikuid olla palju rohkem! Kuid juba praegu elab ja töötab umbes pool orkestrantidest saartel (põhiliselt Saaremaal, kuid ka Muhus ja Hiiumaal), teine pool on siin elanud muusikud või need, kes sooviksid saare päritolu vanemate kombel siia naasta. Üks osake pillimeestest on ka külla kutsutud.

Kui tavaliselt on projektide korras kohtuvate orkestrite põhiprobleem kiiresti vahetuvad muusikud, siis LSKO 16-liikmelisest koosseisust on 11 muusikut algusest tänaseni püsiliikmed. Nendega on aasta jooksul liitunud veel kolm püsiliiget ja vajadusel on kutsutud vaid üksikuid külalisi. See on ka parim eeldus orkestri taseme ja koosmängu kasvamiseks ning väljendab muusikute poolehoidu nii dirigendi kui ka Saaremaa suhtes.

Tallinna Kammerorkestri (ja nüüd ERSO) tšellist Villu Vihermäe käis eelmisel aastal külalisena abiks ja ütles lahkudes, et nii head korraldust ja orkestritegevust kui meil siin Saaremaal kohtab ka suurtes orkestrites harva.

Muusikute suureks rõõmuks pälvis Läänesaarte kammerorkester Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2017 muusikasära eest. Orkestri preemia üle tundis erilist uhkust ka dirigent ja kunstiline juht Edoardo Narbona.

Kuigi võiks arvata, et ambitsioonikad orkestrid kihutavad jalgu alla saades kohe mandrile ja välismaale, ei ole see sugugi Narbona visioon. Vastupidi! Tema eesmärk ja soov on kujundada LSKO-st püsiv ja stabiilne Saaremaa orkester – koosseis, mis annaks kohapeal võimaluse nii eriilmelisteks kontsertideks kui ka muusikaliseks teatriks.

Samuti ei soovi ta tingimata kasvatada orkestri liikmeskonda palju suuremaks, pigem tõsta jätkuvalt kvaliteeti ja vajadusel lisada puhkpille, mis võimaldaksid laiemat repertuaarivalikut ja uusi kõlavärve.

Edoardo sõnul tuleb suvel kindlasti ka ringi sõitmas käia – siis on Saaremaal juba niigi palju üritusi ja tuuritamine on saare esindamise seisukohast väga oluline. Aga ta arvab ka, et ülejäänud aja võiksid huvilised hoopiski ise Saaremaale sõita ja oma silmaga kaeda, mis muusikat siin tehakse.

Anniki Aruväli