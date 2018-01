Lühidalt KULTUURIST

Rõõmu ja vabaduse muusika kapiitlisaalis



Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta algust, esineb 18. jaanuaril kell 19 Kuressaare linnuse kapiitlisaalis vokaalansambel Christian IV Taanist.

Kava on inspireeritud reformatsiooniperioodist ja Lutheri mõtetest, mis sümboliseerivad Eesti Vabariigile tähtsat vabaduse ja iseseisvuse ideed.

Vokaalansambel on saanud nime muusikaarmastajast Taani kuninga Christian IV (1588–1648) järgi, kes veetis osa oma elust Saaremaal. Ansambel, mille asutas 2005. aastal dirigent ja klavessiinimängija Ruben Munk, koondab kaheksat professionaalset lauljat Taanist, Norrast ja Rootsist. Repertuaaris on nii renessansiaegset a cappella muusikat (1425–1625) kui ka nüüdisaegseid teoseid. Kavas: Josquin Desprez, Michael Praetorius, Mogens Pedersøn, Mikkel Andreassen, Arvo Pärt, Ēriks Ešenvalds.

Sissepääs tasuta.

Uue “Sajandi loo” keskmes on Kaali meteoriit



19. jaanuaril esietendub Eesti Vabariik 100 teatrisarja “Sajandi lugu” raames Rahvusooper Estonia ja Kanuti Gildi SAALi koostöölavastus, Manfred MIMi ooper “Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas”.

Tegu on Manfred MIMi 1960. aastatel kirjutatud, ooperimaastikul seni avastamata libreto ja tundmatus noodikirjas partituuriga, mis pea kaks aastat kestnud töö tulemusena uue eesti algupärase ooperina nüüd vaatajate ette jõuab.

Tegemist on monumentaalse ülesandega, Manfredi pakutud lahendused nõuavad tehnika viimase sõna kasutamist ning lavastus kaasab Rahvusooper Estonia solistid, koori, orkestri, balletitantsijad, MIMproject’i loovinsenerid ja Kanuti Gildi SAALi lavatagused jõud.

Ooper räägib ühest rahvast ja maast, kelle ajalugu on mõjutanud suur kosmiline looduskatastroof – Kaali meteoriidi langemine Saaremaale. Kuuekümnendad oli teaduse õitsenguaeg ning teooriaid puhkes nagu pungi kevadel. Ka Lennart Meri kirjutas sel perioodil Kaali meteoriidist oma kuulsas “Hõbevalges” ja kõigile tundus, et eestlased on oma kosmilised juured avastanud. Kuidas Meri selle seose avastas? Sellest räägib ooper.

Ooperi “Eesti ajalugu. Ehmatusest sündinud rahvas” maailmaesietendus toimub Estonia teatrisaalis 19. jaanuaril. Esinevad Rahvusooper Estonia solistid René Soom, Priit Volmer, Juuli Lill, Kristel Pärtna, Mati Turi, Mart Madiste ja Mart Laur, rahvusooperi orkester ja koor, Eesti Rahvusballeti tantsijad. Dirigent on Kaspar Mänd.