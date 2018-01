Esmaspäeval Saaremaa vallavalitsuses Lümanda keskuse ehitust puudutanud nõupidamisel jõuti seisukohale, et keskuse rekonstrueerimisega saab alustada siiski juba eeloleval sügisel.



“Põhimõtteliselt alustame ehitusega siis, kui Aste klubi on valminud,” kommenteeris SA Lääne-Saare Kultuur juhatuse liige Pille Mägi (fotol) pärast nõupidamist. Projekteerimisega on algust tehtud ja plaan ehitusega alustada on tänavu septembris-oktoobris. Lümanda keskusehoone valmib alates ehitusloa saamisest 10 kuuga.

Mägi märkis, et praegune arhitekt Hannes Koppel on teinud eskiislahenduse, mis sobib nii endisele arhitektile Veljo Kaasikule kui ka muinsuskaitseametile ja kogukonnale. Lümanda keskusehoone rekonstrueerimise ehitustööde leping on sõlmitud hanke võitja Tesman Ehitus OÜ-ga ja selle maksumus on 1 396 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallase korraldatud koosolekul osalesid lisaks Pille Mägile vallavanem Madis Kallas, abivallavanem Mart Mäeker, hangete peaspetsialist Vilma Kippak ja ehitaja esindajana Lembit Soe.

Veidi vähem kui nädal tagasi teatas abivallavanem Mart Mäeker, et teha tuleb uus projekt ja tehakse uus hange. “Kui muidu oli projekteerimise ja ehitushange koos, siis nüüd tellitakse esmalt eraldi projekt ja siis läheb ehitushankeks. Mingite konkreetsete tähtaegade kohta ei oska ma täna midagi öelda, sest see on täiesti uus situatsioon.”

Millest selline ootamatu kannapööre ja kohe pärast seda naasmine varasemate plaanide juurde, Saaremaa vallavalitsus eile ei selgitanud. Ametlikke selgitusi pidi esialgu jagama Mart Mäeker, kuid kommentaari andis lõpuks hoopis Pille Mägi.