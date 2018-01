“Miks me ei oska tänulikud olla, et meie väikesel rahval on oma riik, samal ajal kui paljudel suurematel rahvastel ei ole kunagi oma riiki olnud ega tulegi?” küsib abrukalane Elmi Epro. “Miks on meil nii palju kurja kirumist ja üksteisele ärapanemist?”



Mind ja paljusid mu tuttavaid on häirinud Vene Teatri andeka näitleja Nikolai Bentsleri kritiseerimine tema esinemise pärast vana-aastaõhtu programmis. Kuni selleni välja, et aktsendiga kõnelejaid ei tohiks ekraanile lubada.

Kas me ise tõesti räägime võõrkeeli perfektselt, aktsendita, ilma ühegi veata?

Nikolai Bentsler on väga sümpaatne näitleja, hea huumorimeelega, peale eesti keele räägib veel mitut võõrkeelt.

Tudengipõlves ja ka hiljem oli mul võimalus korduvalt Venemaal viibida. Enda arvates oskasin ma vene keelt talutavalt, aga rääkisin aktsendiga ja tegin kindlasti ka vigu. Kuid mitte kunagi mitte kuskil Venemaal ei suhtutud minu aktsenti ja keelevigadesse halvustavalt. Vastupidi, kui ma mõnest keerulisest sõnastusest aru ei saanud, seletati see lahti lihtsamate sõnadega, alati püüti aidata.

Mõned aastad oli meie majand üleliidulise põllumajandusnäituse üks baasmajanditest. Siis käidi meilt sageli Moskvas. Ka minul tuli Eesti paviljonis mõned ettekanded teha. Muidugi lasksin oma tekstid venekeelsetel inimestel üle vaadata ja seal lugesin lihtsalt paberilt maha.

Mitte keegi ei kritiseerinud mind aktsendi pärast. Kui küsimustele vastamisega hätta jäin, tuldi appi. Üldse suhtuti Eestisse ja eestlastesse austusega, olime ju ikkagi “Sovetski Zapad” (tlk Nõukogude Lääs).

Olen eluaeg olnud vene kirjanduse ja vene klassikalise muusika suur austaja. Paljud ütlevad, et seekordne uusaastaprogramm oli paljude aastate paremaid (välja arvatud “Ärapanija”), isegi parim. Tegijad olid palju vaeva näinud ja tasuks ainult kriitika.

Miks me ei oska tänulikud olla, et meie väikesel rahval on oma riik, samal ajal kui paljudel suurematel rahvastel ei ole kunagi oma riiki olnud ega tulegi. Näiteks kurde on üle 30 miljoni, nendel pole kunagi oma riiki olnud ja lähemas tulevikus pole lootustki.

Miks on meil nii palju kurja kirumist ja üksteisele ärapanemist?

Urmas Ott on öelnud, et meil tavatsetakse andekaid inimesi poriga loopida. Erakordselt andekat ja musikaalset lauljat Jaak Joalat, kelle lauludes ei olnud Tõnis Mägi sõnul ühtegi vale nooti ning kes esindas Eestit ja eestlasi suurel Venemaal parimal moel, sõimati “Kremli ööbikuks”. Ka kuulus läti helilooja Raimonds Pauls on selle hüüdnime pärast eestlaste kohta kurjalt öelnud. Vahur Kersna sõnul oli Jaak Joala jumala kingitus Eestimaale.

Miks rünnati omal ajal Andrus Veerpalut, väga sümpaatset sportlast, mitmekordset olümpiavõitjat, nagu oleks ta viimane kurjategija? Ta keeldub igasugusest suhtlemisest ajakirjandusega, teeb oma treeneritööd väljaspool Eestit. Inimene on väga haiget saanud.

Georg Otsa teine abikaasa on oma mälestustes kirjutanud, kuidas nende mõlema kohta saadeti laimukirju teatrisse, filharmooniasse, raadiosse jne, nii et Georgil oli vahepeal kindel plaan Leningradi kolida. Miks ometi?

Näitleja Jaak Prints kirjutas hiljuti Maalehes: “Kui eestlased ei õpi omasid austama ja hoidma, siis maksab see meile ühel päeval kurjalt kätte.”