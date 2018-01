Saaremaa vallavalitsus tahab hakata maksma osavallakogude liikmetele istungil osalemise eest 20 eurot ja nende juhtidele 100 eurot kuus.



Erandina on Lääne-Saare kogukonnakogu esimehe hüvitis 150 eurot, kuna selle hallatav territoorium on oluliselt suurem.

Hüvitis laieneb ka osavallakogusse kuuluvale vallavolinikule, kes saab ühtlasi hüvitist volikogu töös osalemise eest. Samamoodi makstakse hüvitist erinevate komisjonide töös osalemise eest.

Värske vallavolinik Andrus Raun hakkab näiteks Salme osavallakogu juhtimise eest saama hüvitist lisaks 100 eurot. Rauna sõnul on ka osavallakogus osalemine ikkagi samasugune tööülesanne nagu volikogus osalemine ning tema seal konflikti ei näe.

“Mõlemas peab osalema, dokumente läbi töötama, oma muude tegemiste arvelt aega leidma,” selgitas Raun.

Sama meelt on Orissaare osavallakogu esimees Silvi Teesalu, kes ütles, et temale kui pensionärile on see summa vägagi abiks. Teesalu lisas, et tegelikult on osavallakogu töö ikkagi päris korralik koormus. “Kohviklubi see nüüd küll ei ole,” märkis ta vastuseks Saarte Hääle küsimusele rahva seas levinud arvamuse kohta.