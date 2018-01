Ott Tänak: oleme lühikese ajaga palju õppinud

Alanud aastal Toyota tehasemeeskonna eest sõitev Ott Tänak ütles tiimi ingliskeelses videotervituses, et ettevalmistus uueks hooajaks on möödunud sujuvalt, vahendab ERR.



“Õhus on palju elevust, sest minu jaoks on uue meeskonnaga liitumine midagi esmakordset,” rääkis Tänak. “Uus perekond teeb aga sisseelamise minu jaoks lihtsamaks. Seni on testimine möödunud üsna sujuvalt ja oleme väga lühikese ajaga palju õppinud. Sellisesse meeskonda on hea tulla ja minu jaoks on eesmärgiks võita MM-tiitel – et see on ka Toyota eesmärk, peaksime hästi sobima.”

“Esimene sõit Yarisega ja masina käitumine oli küll hoopis teistsugune, aga oli ka palju positiivset,” jätkas Tänak. “Loomulikult on veel palju õppida. Pean masina käitumisega harjuma, aga kahtlemata on sellel väga tugevaid külgi.”