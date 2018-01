“Ma ei ole riigigümnaasiumi ehitamise vastu, ent selle planeering peaks olema läbimõeldum ja tulevikku suunatud,” leiab Kuressaares Väljaku tänaval elav saarlasest emeriitprofessor Heidi-Ingrid Maaroos. “Parema tulemuse annab see, kui kogu piirkonda käsitleda ühtse tervikuna.”



Esmaspäeval toimunud avalik arutelu näitas, et Kuressaare riigigümnaasiumi ehitamiseks väljapakutud lahendus ei ole hea ning tutvustatud planeeringut on võimalik parandada ja paremaks muuta.

Eestis ehitatud riigigümnaasiumid on oma projekti poolest unikaalsed moodsad hooned – võtkem või Kohtla-Järve riigigümnaasium. Ka Kuressaare riigigümnaasium võiks olla selline hoone, mis meie linnas välja ja silma paistab.

Praeguse planeeringu järgi on koolihoone kuidagimoodi surutud pisikesele platsile, kõik ümbritsev tundub aga väga kitsas ja tagasihoidlik; juurdepääsud hoonele on samuti väga väikese mahuga.

Elan Väljaku tänaval. Selle umbtänava kaudu on juurdepääs uuele koolimajale küll väga kehv variant. Tõsi, koolimaja juurde saab – nii autoga kui ka jalgsi – ka Garnisoni ja Rootsi tänava poolt, täiskasvanute gümnaasiumi tagant.

Esmaspäevasel arutelul kõlas väga hea ettepanek: vaadata piirkonda laiemalt ja pikema perspektiiviga, et Kuressaare saaks sellise riigigümnaasiumi, mis paistaks meie linnas silma. Kui käsitleda piirkonda – koos staadioniga – tervikuna, on hea tulemuse saamiseks võimalusi rohkem.

Koolimajal peaks olema korralik fassaad ja juurdepääs. Ka siin on oluline märksõna avarus. Seda, kui riigigümnaasiumi peauks avaneb staadioni võrkaia vastu, küll sobivaks lahenduseks pidada ei saa.

Osa arutelul tehtud ettepanekuid olid suunatud sellele, et noored saaksid paremad sportimisvõimalused. Mis mind üllatas – see, et uues koolis ei ole ette nähtud saali ega võimlat. Tänapäeval tundub see ikka väga kummaline – gümnasistidel peaks ju kehaline kasvatus ikka veel tunniplaani kuuluma. Kasutada 2021. aastal ikka veel seda vana, täiskasvanute gümnaasiumi hoone saali, kus mina 1949. aastal võimlema hakkasin, on natuke nigel variant. Riigigümnaasiumis peaksid sportimiseks olema ju ajakohased võimalused, et noored tahaksid end liigutada.

Kui sellesse projekti spordihoone ei mahu, saab seda ehk planeerida ka teisiti. Spordihooneta gümnaasiumi ette aga ei kujuta.

Ehk saaks spordihoone ehitada praegusele staadionile? Kuna elan naabruses, näen, et staadioni – mis on ka normaalmõõtmetest väiksem – kasutatakse praegu suhteliselt vähe. Talvel seisab see tühjana – isegi, kui lund on, ei käi seal suusatamas keegi. Soojemal ajal leiab staadion rohkem kasutust – vahel mängitakse seal jalgpalli ja toimuvad laste spordivõistlused. Kergejõustiklasi pole ma seal aga vist näinudki.

See staadion oleks võimalik ümber kujundada nii, et seal saaks tegelda mitmete spordialadega ka ilma, et tegemist oleks traditsioonilise staadioniga. Muidugi ei tohi kelleltki sportimisvõimalusi ära võtta, pigem tuleks praeguseid võimalusi ajakohastada ja mõelda sellele, kuidas neid võimalusi rohkem kasutataks.

Tulevase riigigümnaasiumi ümbruskonnas napib ka parkimiskohti. Kõige parem arutelul kõlanud ettepanek oli ehk see, et parkimiskohad asuksid Rohu tänava ääres. See oleks aga võimalik ainult siis, kui kogu seda piirkonda käsitletaks ühtselt, tervikuna. Siis oleks paigutamisvõimalusi rohkem. Mitte aga sel juhul, kui staadion jääb eraldi ja koolimaja paigutataks kuidagi sinna vahele.

Seega – kui vaadata piirkonda ühtse tervikuna, saaks lahendada mitmed küsimused, millele praegu pole vastuseid leitud.

Esmaspäevasel arutelul kõlas palju asjalikke mõtteid. Oleks tore, kui neid edasi arendataks. Ehk saaks Kuressaare selle tulemusena oma gümnaasiuminoortele õppimiseks uue ja moodsa keskkonna. Usun, et sellise kooli vastu pole kellelgi midagi.