Saarlased endiselt uhiuute autode usku

Maanteeameti esmaselt registreeritud sõiduautode statistika näitab, et Saare maakonnas kanti 2017. aasta jooksul uusi autosid registrisse ühtekokku 674. Neist uhiuued ehk väljalaskeaastaga 2017 olid seejuures veidi enam kui pooled – 346.





Edukaim automüügi kvartal oli mullu kevad, mil maakonnas kanti registrisse 235 uut sõiduautot. Rohkem osteti ka aasta algul – 175 – ja vaid veidi vähem suvel – 154. Kõige vaiksem oli aasta lõpp, mil maantee­ameti sõidukite registriosakonna peaspetsialisti Aime Parve andmeil kanti Saare maakonnas registrisse vaid 110 uut sõiduautot.

Saaremaal on üks populaarsemaid marke olnud läbi aastate Toyota. Toyotade müügiga tegeleval Tesman Autol läks eelmisel aastal päris hästi, tõdes ettevõtte juhataja Einar Soe.

Ta märkis, et mullu müüsid nad sõidukeid isegi veidi rohkem kui 2016. aastal. “Kasv ei olnud küll nii suur kui kogu Eesti autoturul, kuid täiesti rahuldav,” kinnitas Soe.

Hübriidid äratasid huvi



Eelmisel aastal olid nende klientide lemmikmudelid RAV4, Avensis ja Auris. 2017. aastal kasvas oluliselt ka hübriidsõidukite müük.

Uuelt aastalt loodab Toyotade müüja vähemalt sama edukat tulemust ning tõenäoliselt tuleb ka sel aastal Einar Soe hinnangul automüügis ikkagi kasv. “Toyota tooteuuenduste ja heade kampaaniatega püüame selle kasvuga kaasas käia ja kindlasti loodame veelgi kasvatada hübriidide osakaalu kogu müügis,” nentis Soe.

Kuressaare Autoteeninduse müügikonsultandil Kristian Teernil oli aga läinud aasta kokkuvõtet tehes taas hea meel tõdeda, et automüük on kasvanud. “Eriti hea meel on selle üle, et meie kasv on tugevalt suurem kui Eesti keskmine,” avaldas Teern.

Tema sõnul müüsid nad sel aastal veidi alla 80 uue sõiduki, mis on Saaremaal kindlasti tubli tulemus. Suur roll on seejuures tema sõnul uutel mudelitel ja pidevalt paraneval kvaliteedil kõigi nende esindatavate markide osas.

Vähem tähtis pole Teerni kinnitusel ka inimeste usaldus nende järelteeninduse meeskonna vastu, mis aitab uute autode müügile palju kaasa. “Saaremaa inimene on aus ja otsekohene, seega on hea meel tihtipeale kuulda, et uus auto ostetakse meie majast just sel põhjusel, et ollakse väga rahul meie järelteeninduse tööga.”

2017. aastal oli nende majas populaarseim mark Peugeot ja mudelina 2008, kuid aina rohkem tuntakse müügikonsultandi sõnul huvi ka suuremate linnamaasturite vastu, nagu Peugeot 3008 ja 5008, mida on saada ka 7-kohalistena.

Ikka suhteliselt hea aasta



Jätkuvalt on populaarne KIA Sportage ja Eesti aasta auto 2017 tiitlit kandnud Opel Astra. “Opel on jätnud hea mulje ka autoajakirjanikele, kes on valinud teist aastat järjest Eesti aasta autoks uue Opeli mudeli, milleks on 2018. aastal uus Opel Insignia,” tähendas Teern. “Nende tiitlite ja Opeli viimase aja tugeva kvaliteeditõusu valguses on hea meel, et saarlased on selle tootja mudelid hästi omaks võtnud.”

Uuele aastale läheb Kuressaare Autoteenindus vastu positiivses meeleolus, kuigi valitsuse maksumuudatused panevad automüüjatki paraku kukalt kratsima. Suure tõenäosusega annab see varem või hiljem tunda ka müüginumbrites, arvas Teern.

Suurt kasvu ta seega ennustada ei julge. “Pigem proovime säilitada oma positsiooni, pakkuda inimestele head teenindust ja võimalikult suurt valikuvõimalust uute sõidukite näol,” märkis Teern.

2017. aasta oli suhteliselt hea aasta ka Hondade müügiga tegelevale ML Autoservice’ile. Esinduses automüügiga tegeleva Kalle Kirsi sõnul müüsid nad võrreldes 2016. aastaga küll mõne auto vähem, kuna uus Civic, mis pidi jõudma müüki aasta algul, jõudis tegelikult alles suveks.

Mullune müüduim mudel oli nende majas Honda HR-V, mida osteti ühtekokku 14. Uuelt aastalt ootab Honda esindus vähemalt sama head aastat. Parandama peaks seda seejuures kindlasti uute mudelite saabumine.

LEMMIKUTE TOP 10

Saarlaste lemmikud, väljalaskeaastaga 2017



1. Škoda 70

2. Toyota 61

3. KIA 29

4.–5. Opel, Peugeot 22

6. Hyundai 25

7. Honda 23

9. Volkswagen 16

10. Renault 15

ÜLEÜLDINE TOP 10

2017. aastal Saare maakonnas esmaselt registreeritud margid, olenemata väljalaske­aastast



1. Toyota, Škoda 83

2. Volkswagen 67

3. BMW 41

4. Opel 37

5. Audi 36

6. Mercedes-Benz,

Peugeot, KIA 33

7. Volvo 32

8. Hyundai 27

9. Honda 25

10. Renault 21

Allikas: Maanteeamet