Saarlasi kõrge radoonitase ei ohusta

Äsjailmunud Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlas annab teada, et Saaremaal mõõdetud eluruumides ületab kopsuvähki tekitava radooni sisaldus lubatud normi vaid kahes hoones.



Pealtnäha kõige mõistatuslikum olukord valitseb ühes Sõrve poolsaare elumajas, kus radooni (Rn) sisaldus elutoa õhus ületab 500 Bq/m³ piiri. Valdavalt jääb Saaremaal mõõdetud elutubades radooni tase vahemikku 50–100 Bq/m³. Sellest näitajast kõrgemal suureneb teadlaste hinnangul ka kopsuvähki haigestumise oht.

Eesti geoloogiateenistuse vanemgeoloog Krista Täht-Kok ütles, et Sõrve elumaja kõrge radooninäitaja põhjus pole selge. Võimalik, et hoone on kehvasti ehitatud. Näiteks, et gaas tuleb põrandast läbi, aga akendest välja ei saa.

Kõige kõrgema radooni­sisaldusega alad esinevad Põhja-Eesti klindivööndis. Lääne-Eesti saartel on valdavad normaalse Rn-sisaldusega alad, kuid Saaremaa keskosas ületab pinnaseõhu radoonisisaldus mitmel pool radooniohtliku pinnase taset. Öelda võib sedagi, et laias laastus ületab Ida-Saaremaa pinnaseõhu radoonisisaldus Lääne-Saaremaa oma 2–3 korda. Tervislikumad paigad on aga Pammana ja Tagamõisa poolsaar.

Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirgusseire büroo peaspetsialist Alar Polt ütles, et radoon on suitsetamise järel tähtsuselt teine kopsuvähi riskifaktor. Siiski on suitsetamine umbes 20 korda ohtlikum kui elamine lubatud (kuni 300 Bq/m³) radoonitasemega elumajas. Ühe paki sigarettide tõmbamine päevas vastab Poldi sõnul umbes sellele, kui elada aasta otsa ruumis, kus radoonitase on 6000 Bq/m³ ehk soovituslikust 20 korda kõrgem. Eluruumis, kus radoonitase on 800 Bq/m³, on mittesuitsetajal tõenäosus surra 75. eluaastaks kopsuvähki 1%. Kui radoonitase on aga WHO soovitatud 100 Bq/m³, siis on vähidiagnoosi tõenäosus 0,5 protsenti.

“On igaühe enda otsustada, kas riski vähenemine 0,5% võrra väärib seda, et näiteks hoone ventilatsioonisüsteem ümber ehitada,” sõnas Alar Polt. Kohustada eraisikut sellisteks kulutusteks ei saa. “Ei ole õige sigarette müüa ja samal ajal nõuda inimestelt oma majade ümberehitamist.”

Küll aga tasub igal koduehitajal mõõta radooni taset maapinna õhus, et vajadusel juba hoone projekteerimisel mürgise gaasi tõrjumiseks ehituslikke abinõusid ette näha. Eriti talveajal, kui soe tuleb toas hoida, võib radoonitase ruumides paarkümmend korda kõrgemaks minna, märkis Polt.

Radoon on radioaktiivne, kantserogeenne ja mutatsioone tekitav väärisgaas, mis tänapäeva meditsiini andmete põhjal on sissehingamisel üks olulisemaid kopsuvähi põhjustajaid, samuti valgeveresuse, luukoe hõrenemise jt tervisehäirete tekke soosija.

Eesti kuulub Euroopa Liidu viie kõrgema radooniriskiga riigi hulka, olles Soome järel teisel kohal.