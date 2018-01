Teemaksu tasumine on ettevõtjaile paras peavalu

Alates 1. jaanuarist tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5-tonniste veoautode eest, mis sõidavad Eesti teedel. Asja korraldusliku poolega seni ülearu rahul aga olla ei saa.



Päev hiljem oli tasu makstud juba summas 2,08 miljonit eurot ja seda ligikaudu 6000 sõiduki eest. Eestis puudutab teekasutustasu ligi 40 000 veoautot ja 16 000 ettevõtet ning see peaks aastas tooma riigile tulu umbes 17 miljonit eurot. Puutumata pole teemaksust ka Saaremaa kaubavedajad.

9000 eurot juba makstud



ML Transpordi juhi Meelis Lonni sõnul mõjutab teemaks kahtlemata ka neid, sest tegemist on ikkagi nende põhitegevusvaldkonnaga. Praeguseks on nad tasunud seda maksu riigile juba 9000 eurot. Enda kanda nad seda siiski võtnud ei ole, kuna summa on suur. Arvele läheb lihtsalt eraldi reale kirja teetasu.

Lonn avaldas lootust, et aasta lõpuks saab selle summa ehk tagasi. “Kliendid mõistavad ja see läheb lõpptarbijale tasumiseks. Elu läheb kallimaks,” tähendas ettevõtja.

Teekasutusmaksu tasutakse spetsiaalses portaalis teetasu.ee, mis on Meelis Lonni hinnangul täiesti algeline ning võiks nn e-riigis olla kindlasti paremini lahendatud. “Esimese kahe auto eest tasusime valesti ja et summad korda saada, tegime maantee­ametile kirja tagastuse kohta,” rääkis Lonn. Tema sõnul võiks portaal Eesti registris olevad autod automaatselt välja tuua ehk väljad võiksid olla n-ö eeltäidetud ja ettevõtja asi ainult maksta.

Teemaksu vastu ettevõtja iseenesest pole. “Kui maks läheb ikka teede ja taristu arendamiseks, siis on kõik okei, aga kui eelarve aukude lappimiseks, siis see õige ei ole,” on transpordiettevõtja veendunud. Tema sõnul saavad nad aasta lõpus riigilt küsida, palju raha kogunes ja mis sellest sai.

Kui üldse maksudest kõnelda, siis sellist aastat ta ei mäletagi. Ei või teadagi, mis ees ootab. “Kahjuks on mu 26-aastase ettevõtja karjääri kõige kehvem valitsus meil praegu võimul,” oli ta kriitiline. “Unustatakse ära, et eelarvet täidavad ettevõtjad.”

Talle kui ettevõtjale meeldiksid arusaadavad maksud, mis oleksid teiste Balti riikide omadega sarnased, mitte nii, nagu meil. “Teenime rohkem, aga elu on ka kallim kui Lätis-Leedus.”

On see normaalne?



Riik peaks Lonni hinnangul vaatama, et Eesti vedajad püsiksid konkurentsis, aga praegu on Läti, Leedu vedajad odavamad. Ta tõi näiteks, et varsti on bensiin meil pea samas hinna­klassis, mis Soomes, aga sealsete palkadeni on meil pikk maa. Diislit hulgi ostes on Eesti kütus praegu võrreldes Soomega odavam, aga Lätis on hind palju soodsam.

“Euroopa suunal Eesti vedajad tangivad kõik Lätis enne Eestisse tulekut ja kui Euroopasse tagasi minnakse ka Läti kaudu, siis Eestis ei tangita. Kas see on normaalne?” küsis ettevõtja, vastates ise eitavalt.