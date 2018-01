VASTUKAJA: Las rikkujaid püüab politsei

Saarte Hääles ilmunud uudise (“Politsei kiidab joodikjuhtide kättenäitajaid”, SH 9.01) peale ütlen mina inimestele, et ärge mingil juhul andke politseile ühestki rikkumisest teada. Mina andsin politseile teada ühest joobes juhist ja see jama, mis pärast järgnes, ei ole seda väärt.

Kinnipeetud rikkujal on õigus tutvuda süüdistamiseks kasutatud andmetega, kus on ilusti helistaja telefoninumber ja nimi kirjas. Järgnes aastate pikkune vihakõnede laviin ja ähvardamine.

Nüüd tagantjärele mõeldes, las jääda rikkujate püüdmine politsei hooleks ja võimaliku õnnetuse juhtudes tuleb loota et kannatajaid ei oleks palju. Olen ka hiljem proovinud rikkujatest teatada, kuid paraku on kõne lõppenud siis, kui küsitakse nime, sest anonüümseid kõnesid ei menetleta.

Kellu (nimi on toimetusele teada)

Kommenteerib Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk:



Tuleb tunnistada, et häirekeskuse numbril 112 helistamine nõuab juba iseenesest inimeselt julgust ja väikest eneseületamist. Kui seda on aga tehtud, siis järgneb andmete küsimine juhtumi ja helistaja enda kohta. Kõik see võtab aega ning reeglina palutakse teatajal veel kohapeale jääda patrulli ootama, näiteks pikali olevast joobes inimesest teavitamise korral.

Numbril 112 helistades on võimalik jääda ka anonüümseks ning selliseid kõnesid on korduvalt registreeritud. Ka hilisemal süüdistataval ei ole õigust välja nõuda neid andmeid, mis on seotud häirekeskusele helistamisega.

Paraku on teine lugu nende andmetega, mis on kogutud süüteomenetluses, kus süüdistataval on võimalus tutvuda teda süüdistavate tõenditega.

Tulles alguse juurde tagasi, on siiski heameel tõdeda, et meil on palju julgeid inimesi, kelle panus turvalisuse tagamisse päevast päeva kasvab ja see abi on hindamatu. On selge, et ükski demokraatlik riik ei saa turvalisust tagada ainult politseipoolse panusega, vaid see on efektiivseim siis, kui on kaasatud kogukond.