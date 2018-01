Saaremaa vallavalitsus ei soostu ütlema, miks räägiti eelmisel nädalal, et Lümanda keskusehoone uuendamise ettevalmistamine tuleb seisma panna ja alustada otsast.



“Tuleb teha uus projekt,” ütles Saarte Häälele 3. jaanuaril Saaremaa valla abivallavanem ehituse, planeerimise ja keskkonna alal Mart Mäeker. Ta lisas, et käib arutelu, mida täpselt edasi teha, ja plaanid ripuvad õhus. “Mingite konkreetsete tähtaegade kohta ei oska täna midagi öelda, sest see on täiesti uus situatsioon.”

Vaid päev hiljem selgus, et tegelikult probleemi ei ole ja ehitusega alustatakse sel aastal.

Vallavalitsuse meediaspetsialist Merike Pitk ütles, et ajakirjanikule esmast infot andnud abivallavanem Mart Mäeker ei omanud enda sõnul teema kohta piisavalt teavet.