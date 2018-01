JUHTKIRI: Vahelduv vool

Kuna meie igapäevaelu toimib suuresti elektri najal, on mõistetav, miks sagedased voolukatkestused elektritarbijail harja punaseks ajavad. Oleks siis asi üksnes ajutises ebamugavuses. Palju tõsisem mure on see, kui olulised seadmed – kodus näiteks soojuspump või televiisor – voolukõikumiste ja -katkestuste tõttu tuksi lähevad. Rikkis seadme parandamine või uue ostmine pole ju sugugi odav lõbu.

Tootvate ettevõtete jaoks võivad voolukatkestustel ja -kõikumistel olla aga palju tõsisemad tagajärjed. Eriti hull, kui masinad “vahelduva voolu” tõttu rivist välja ja toodangu partii aia taha läheb. Saaremaa toidutööstuse juhtidel on pahandamiseks põhjust küllaga, kuna katkestustest tingitud segaduse klaarimine on kulukas ja tülikas. Ning probleem ise juba oi-oi kui pika habemega.

Vägisi tuleb meelde vanade naljade varasalve kuuluv dialoog: “Mis on vahelduvvool?” – “See on vool, mis kord on ja siis jälle ei ole”. Tõsijutt!